|
Reklam
Reklam
Gündem

EYT’yi hızlıca kanunlaştırabiliriz

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te öncelikli görüşülecek konunun emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olduğunu söyledi. Elitaş, “EYT düzenlemesini hızlıca kanunlaştırabiliriz. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum” dedi.

Ankara
Ankara
04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Mustafa Elitaş

Mustafa Elitaş

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te öncelikli görüşülecek konunun emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olduğunu söyledi. Elitaş, “EYT düzenlemesini hızlıca kanunlaştırabiliriz. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum” dedi.

SEÇİMİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Sonrasında yapılandırma teklifini görüşeceklerini belirten Elitaş, “Seçimin ertelenmesi söz konusu değil” dedi. Fahiş kira artışlarına değinen Elitaş, “Kanun hükmünde kararnameler ile kira artışlarına önlem alınabilir. Cumhurbaşkanımızın yetkisi var” dedi. Depremden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşların veraset intikal vergisiyle ilgili düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Elitaş, “O bölgeye has olacak emlak vergisiyle ilgili düzenlemeler var. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili düzenlemeler söz konusu. Bir işveren deprem bölgesinde çalıştırdığı işçisine 50 bin liraya kadar nakdi yardım yaptığı takdirde bunlar ücret sayılmayacak. Ücret sayılmadığı için vergi ve sigorta primine tabi olmaması gerekiyor. Bir kişi Rahmet-i Rahman’a kavuştuğu takdirde varisleri için hem veraset süresini uzatıyoruz hem de varisler müracaat ettikleri takdirde belirli bir sınırlanmanın üzerinde varsa yüzde 15 civarında veraset ve intikal vergisi söz konusuydu. Onu değiştiriyoruz” dedi. Elitaş, fay düzenlemesinin de seçime ara verene kadar geçebileceğini söyledi.


#EYT
#Mustafa Elitaş
#TBMM
#Seçim
2 saat önce
default-profile-img
EYT’yi hızlıca kanunlaştırabiliriz
Maraş'a yardıma koşmuştu: İsrail katletti
İngiltere’den bir porsiyon döner kampanyası: Saraybosnalı Benjamin çay satarak 16 bin TL topladı
Arap dünyasından Şam’a üst düzey ziyaret
Adıyaman’dan helallik istiyorum: Ata yurdunuzu terk etmeyin
Aramızda derin bağlar var: Mısır’dan 10 yıl sonra Türkiye’ye ilk ziyaret
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.