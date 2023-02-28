EYT’yi hızlıca kanunlaştırabiliriz

Sonrasında yapılandırma teklifini görüşeceklerini belirten Elitaş, “Seçimin ertelenmesi söz konusu değil” dedi. Fahiş kira artışlarına değinen Elitaş, “Kanun hükmünde kararnameler ile kira artışlarına önlem alınabilir. Cumhurbaşkanımızın yetkisi var” dedi. Depremden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşların veraset intikal vergisiyle ilgili düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Elitaş, “O bölgeye has olacak emlak vergisiyle ilgili düzenlemeler var. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili düzenlemeler söz konusu. Bir işveren deprem bölgesinde çalıştırdığı işçisine 50 bin liraya kadar nakdi yardım yaptığı takdirde bunlar ücret sayılmayacak. Ücret sayılmadığı için vergi ve sigorta primine tabi olmaması gerekiyor. Bir kişi Rahmet-i Rahman’a kavuştuğu takdirde varisleri için hem veraset süresini uzatıyoruz hem de varisler müracaat ettikleri takdirde belirli bir sınırlanmanın üzerinde varsa yüzde 15 civarında veraset ve intikal vergisi söz konusuydu. Onu değiştiriyoruz” dedi. Elitaş, fay düzenlemesinin de seçime ara verene kadar geçebileceğini söyledi.