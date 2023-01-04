Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İTÜ desteğiyle roket yapacak

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan iş birliği üzerine bir protokol düzenlendi. Beş yıl boyunca lise öğrencilerinin desteklenmesini öngören protokol; İTÜ Rektör Yardımcısı Şule Itır Satoğlu, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zeliha Yıldız ve Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatma Aktuğ’un imzalarıyla hayata geçti.

Potansiyel öğrencimiz olarak görüyoruz

Gençleri pek çok alanda desteklemeyi öngören protokolün imza töreni, İTÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim birçok liseyle protokolümüz var. Burada amacımız öğrencilerimizi kariyer noktasında doğru yönlendirmek. Buraya gelen arkadaşlarımızı da potansiyel öğrencimiz olarak görüyoruz.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu da gençlerin üniversiteleri ve meslekleri daha iyi tanımalarını, bunları bilerek üniversiteye gelmelerini istediklerini söyledi. İTÜ’nün 250. yılını kutlayan bir üniversite olduğunu hatırlatan Satoğlu, bu çerçevede 2022 Türkiye birincisi ve ilk binden 98 öğrencinin okullarını tercih ettiğini aktardı.

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İş birlikleri yaygınlaşmalı

İmza törenine katılan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Osman Kuşakcı, dernek olarak imam hatiplerin üniversitelerle yapacağı iş birliklerini desteklediklerini aktardı. Bu noktada her tür görevi seve seve üstleneceklerini belirten Kuşakcı, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yılın ilk protokolü Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile imzalandı. İnşallah üniversitelerimiz ve liselerimizi daha çok bu tür iş birlikleri içinde görmek istiyoruz.”

İstanbul İl Milli EğitimMüdür Yardımcısı Faik Kaptan da protokol için üniversite yönetimine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Gençlerimiz meslekleri tanımadan tercihte bulunuyorlar. Eğitim hayatı sonrasında eğitim gördüğü meslekleri tercih edenlerin oranı oldukça düşük, çoğu isim başka alanlara yöneliyor. Bu da mesleklerin kaliteli icrasının önüne geçiyor, iş hayatına olumsuz yansıyor."

PROTOKOLDE NELER VAR?

Projelere üniversite desteği

Üç kurum arasında imzalanan ve 9 maddeden oluşan protokol, Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin, İstanbul Teknik Üniversitesinde sürdürülen uygun görülecek bilimsel çalışma, araştırma ve projeleri ziyaret etmelerini, mümkünse yararlanmalarını kapsıyor. Bunun da ötesinde öğrencilere bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması hususunda üniversite tarafından gerekli bilimsel danışmanlık verilecek. Aynı şekilde üniversitenin öğretim elemanları tarafından öğretmen ve öğrencilere sunumlar yapılacak, tertip edilecek seminer, panel ve konferanslar için akademik personel temin edilecek.

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Öğretmenlere ders verilecek

Üniversite, plan ve projelerinde sadece lise öğrencilerini desteklemekle kalmayacak, öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik programlar da düzenlenecek. Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri, bu yöndeki eğitimin içeriğini ihtiyaç analizleri ile belirleyecek. Eğitim, öğretim ve yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması yönünde projeler hazırlayıp uygulanması için üniversiteye sunacak. Öğrencilere yönelik meslek seçimine destek olmak amacıyla üniversite tanıtım ziyaretleri de bu çerçevede programa alınacak. Öte yandan okulda üniversite desteğinde “Bilim Danışma Kurulu” oluşturulacak.

EYÜP KIZ AİHL: ROKET FIRLATAN OKUL

Eyüpsultan Kız Anadolu İHL ve Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İHL öğrencilerinin kurduğu Orion Roket Takımı, hikayesiyle dikkatleri çekmişti. Okul Aile Birliği odasındaki bir bilgisayarla roket çalışmalarına başlayan genç kızlar, bu alandaki başarılarıyla tanınan Düzce Mehmet Akif Hafız AİHL öğrencileriyle iş birliğine gidip yarışmalara birlikte hazırlanmıştı. Her iki okulun öğrencilerinin oluşturduğu Orion Roket Takımı, ürettiği Atılgan 23 ile yarı finale gitmeye hak kazanmıştı. TEKNOFEST 2022 yarışmalarında roket fırlatan 12 takım arasında yer alan gençler, Tuz Gölü’ndeki organizasyonda en iyiler arasında yer almanın gururunu yaşamıştı.

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FOTOĞRAF 12 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDERin Büyük Çamlıca Camisinde düzenlediği İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor etkinliğe katıldı. Sabah namazını cemaate kıldıran Erbaş, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, yeryüzünde her şeyin Allahı tespih ettiğini söyledi. Böyle bir etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Erbaş, Allah, hepinizden razı olsun. Ne muhteşem bir buluşma. Buluşmaların en hayırlısı namaz buluşmasıdır. Namazda Rabbimizin huzurunda buluşmaktır. Rabbimizin huzurunda kıyama durmaktır. Değerli gençler, sizler ve bizler hepimiz, bizden öncekilerin dualarının kabul olmuş meyveleriyiz. dedi. İmam hatip neslinin Peygamber varisi olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:Peygamber varisliğinden daha yüce, daha üstün bir unvan var mı dünyada, yok. İmam hatiplerin örnek aldığı en yüce insan Hazreti Muhammed Aleyhisselamdır. Onun için her imam hatip mensubu, her imam hatip öğrencisi ve mezunu önder olarak kendisini, Peygamberimizi seçmiş demektir. O zaman onun yolundan gidecek demektir. Bütün imam hatip neslinin, her Müslüman gencin önderi Allah Resulüdür. Her Müslümanın da örnek alacağı kişidir. Ne mutlu onun yolunda gidenlere, ne mutlu Peygamber Efendimizin varisi olanlara. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hazreti Muhammedin etrafını aydınlatan bir kandil gibi olduğunu, yaşamını buna göre sürdürdüğünü söyledi. Allah Resulünün şahitliğini, müjdeleyiciliğini ve uyarıcılığını yaptığını belirten Erbaş, şunları kaydetti: Davetini, tebliğini yaptı. İrşadını, vaazını yaptı, nasihatini yaptı ve Rabbine kavuştu. Kendisinden sonra bütün bu görevleri bize emanet etti. Varislerine emanet etti. İmam hatip nesline, onun yolundan gidenlere emanet etti. Biz de Rabbimizin huzurunda, Peygamber Efendimizin bize emanet ettiği, hakkın batıla galebe çalacağına şahitlik edeceğimize, din-i mübin-i İslamın yoluna insanları davet edeceğinize, insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak için müjdeleyicilik ve uyarıcılık vazifemizi en güzel şekilde yapacağımıza, Peygamber Efendimizin varisi olarak imamlığımızı, hatipliğimizi, imam hatipliğimizi en güzel şekilde yapacağımıza Rabbimizin huzurunda söz veriyoruz. Ya Rab bu sözümüzü en güzel şekilde tutmayı bize nasip eyle. Erbaş, konuşmasında okunan 250 hatim ve 3 bin 600 Yasin-i Şerifi tüm şehitlerin ruhlarına hediye ettiklerini ifade ederek, dua etti. Yoğun katılımın olduğu etkinliğin ardından camiden çıkanlara çay, simit ve çorba ikram edildi. Binlerce imam hatipli sabah namazında Çamlıca Camiinde buluştu Binlerce imam hatipli sabah namazında Çamlıca Camii'nde buluştu İmam hatipliler sabah namazında buluştu. İstanbul'un 39 ilçesindeki 120 imam hatip lisesinden 12 bin erkek, 5 bin kız kız öğrencinin bir araya geldiği Çamlıca Camii'nde hep birlikte dua edildi. Cemaatle kılınan namazın ardından gençlere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, etkinliğe katılan imam hatip öğrencilerine teşekkür ederek, en güzel buluşmanın namaz buluşması olduğunu ifade etti. Okunan hatimlerin ve Yasin-i Şerif dualarının ardından program çıkışında gençlere simit ve çorba ikramı yapıldı.

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