Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İTÜ desteğiyle roket yapacak

İmam hatip neslinin Peygamber varisi olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:Peygamber varisliğinden daha yüce, daha üstün bir unvan var mı dünyada, yok. İmam hatiplerin örnek aldığı en yüce insan Hazreti Muhammed Aleyhisselamdır. Onun için her imam hatip mensubu, her imam hatip öğrencisi ve mezunu önder olarak kendisini, Peygamberimizi seçmiş demektir. O zaman onun yolundan gidecek demektir. Bütün imam hatip neslinin, her Müslüman gencin önderi Allah Resulüdür. Her Müslümanın da örnek alacağı kişidir. Ne mutlu onun yolunda gidenlere, ne mutlu Peygamber Efendimizin varisi olanlara.