Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu: 18 bin şişe sahte alkolü piyasaya süreceklerdi

12 ton etil alkol ile 100 ml şişelerde yaklaşık 18 bin şişe sahte alkol piyasaya sürülecekti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin yılbaşında yoğunlaşan alkol tüketim taleplerini sahte alkol ile karşılamayı planladıkları ve bu maksatla yasa dışı yollardan elde ettikleri etil alkolün bir kısmını depoladıkları, bir kısmını ise nakledecekleri bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, Eyüpsultan, Pirinççi Mahallesinde depo olarak kullanılan alanı takibe alarak, sevkiyat sırasında suçüstü baskın yaptı.

2 şüpheli yakalanırken sevkiyat yapılan kamyonette 2 ton, takibi yapılan depoda ise 10 ton etil alkol ele geçirildi. Toplam 12 ton etil alkolün yanı sıra 100 litre sıvı fenol, 10 litre parafinlight, pompa, alkol ölçer, 15 adet 100'er litrelik bidon ele geçirildi.

REKLAM

18 BİN ŞİŞE SAHTE ALKOLÜ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Ele geçirilen 12 ton etil alkol ile 100 ml şişelerde yaklaşık 18 bin şişe sahte alkol piyasaya sürülecekti. Ele geçirilen etil alkollerin tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Yakalanan H.A. ve Y. T. isimli şüpheliler ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

FOTOĞRAF 9 Yangın, saat 20.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Aydos Caddesindeki bir sitede bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşandıktan sonra evde yalnız yaşayan Adem Arslanboğa, henüz bilinmeyen nedenle bazı camları kırıp, evi ateşe verdi. Ardından komşularına evi yaktığını söyleyen Arslanboğa, sokaktan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde maddi hasar meydana gelirken, apartman sakinlerinden birinin bebeği dumandan etkilendi. Bebek sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldıktan sonra evi yaktığı iddia edilen Adem Arslanboğa sokağa geri döndü. Arslanboğa, sokakta site sakinlerine ve alt komşusuna tehditler savurdu. Gerginlik, Adem Arslanboğanın uzaklaştırılması ile sona erdi. Defalarca şikayet ettiğini belirten Adem Arslanboğanın alt komşusu Lilianna Balkansu, “Biz 10 dakika önce eve geldik. Her zamanki gibi kapıyı çarparak eve girdi. Eşim de balkona çıktı o arada. O da karşıda kaldırımda oturuyordu. Eşime, Evi yaktım, itfaiyeye haber verin dedi. İtfaiyeyi, polisi ve ambulansı aradım. Daha önce de böyle vakalar oldu. Benim çok uzaklaştırma kararım var bununla ilgili. Beni tehdit etti, elinde bir cam parçası vardı. Eşimin onu itmesi ile yüzümü kurtardım. Az önce de insanların içerisinde kezzap atmakla tehdit etti. Seni tanımaz hale getiririm dedi. Kendisi uyuşturucu bağımlısı, eşi de onu terk etti. Bütün bina sakinleri ile imza topladık, uzaklaştırma aldırmak için. Eşim işini bıraktı bunun için, bana zarar gelmemesi için. Eşi rahatsız oldu kimse yardım etmedi. Ben yardım ettim, çocuklarına baktım dedi. Pendik'te yangın paniği: Evimi yaktım itfaiyeye haber verin Pendik'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Adem Arslanboğa, tek başına yaşadığı evi yaktı. Polis gittikten sonra olay yerinde ortaya çıkan Adem Arslanboğa, apartman sakinleri ile tartıştı. Yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 16 Kaza, saat 04.00 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RJ 6725 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kaza yapan otomobilin içinde kimsenin olmadığı görülürken, sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Ekipler büyük çapta hasarlı olan otomobil çevresinde inceleme yaparken, kazadan dakikalar sonra beliren bir kişi, sürücü olduğunu ileri sürdü. Ambulansa binen bu kişinin herhangi bir yarasının olmadığını fark eden polis ekipleri, durumu şüpheli bularak inceleme başlattı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi Kadıköy, İstanbul Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından sürücünün kaçtığı iddia edilirken, dakikalar sonra olay yerine gelen kişi, sürücü olduğunu ileri sürerek ambulansa bindi. Bu durumu şüpheli gören polis inceleme başlattı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder