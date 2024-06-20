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Çanakkale'de bir orman yangını daha: Ezine'de çöp döküm alanındaki alevler ormana sıçradı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde öğle saatlerinde tarım arazisinde çıkan yangının kontrol altına alınmasından sonra bu defa da saat 16.30 sıralarında çöp döküm alanında başka bir yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

18:11 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:26 - 20/06/2024 Perşembe
DHA
Ezine'de orman yangını.
Ezine'de orman yangını.

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.



Ezine'de, tarım arazisinde çıkan yangının kontrol altına alınmasından sonra bu defa da saat 16.30 sıralarında çöp döküm alanında başka bir yangın çıktı.

Rüzgar nedeniyle yayılan alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bir mahalle boşaltıldı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi'nin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.


#Orman Yangını
#Çanakkale
#Ezine
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