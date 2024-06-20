Uşak'ta önceki akşam tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Yangının kontrol altına alındığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.