Fabrika gibi lise: Cirosu 5 milyon lirayı buldu

Samsun’da “Fabrika gibi okul” olarak anılan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yılda ciro hedefine ulaştı. Samsun’daki tüm okulların ve Karadeniz’deki birçok okul ve kamu kurumunun dezenfektan ve temizlik maddesi ihtiyacının çoğunu karşılayan lise, 2022 yılı sonunda 5 milyon TL ciroya ulaşacak. Bünyesinde bulunan Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlarken bu alanda çalışan öğrencilerde hem öğreniyor hem de kazanıyor.

Lise, "ATA" ismini verdikleri marka çatısı altında; çamaşır suyu, klor bazlı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, antibakteriyel el sabunu, köpük sabun, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, cam silici, antifrizli cam suyu, oda parfümü, çamaşır beyazlatıcı ve leke çıkarıcı, yağ çözücü, tuz ruhu, bulaşık makinesi deterjanı, parlatıcı, kireç çözücü gibi 50 kalemde ürün üretiyor.

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“Yılsonu cirosu 5 milyon TL’ye ulaşacak”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melek Çelebi, "50 çeşit ürünümüzle üretime hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Kendi koymuş hedefi yakaladık. Yılsonu itibariyle ciromuz 5 milyon TL’dir. Hedefimiz tabi daha da ileriye yönelik hareket etmektir. 5 alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Ürünleri istek doğrultusunda herkese sunmak üzere hazırlıyoruz. Kimya alanında biraz daha ilgi var. Bütün istediğimiz öğrencilerimizin alanında sektöre faydalı, güzel bir insan olarak yetenekli şekilde üretime katkı sağlamalarıdır” dedi.

FOTOĞRAF 16 İpekyolu Belediyesi, okullara kütüphane kazandırılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçedeki 18 okula kütüphane yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sağladığı destekle Mehmet Erdemoğlu Anadolu Lisesine de bütçe ayrıldı. Bin 300 öğrencisi bulunan, 106 öğretmenin görev yaptığı meslek lisesinde, masa, sıra, dolap ve kütüphane rafları yapılarak okul bütçesine katkı sağlanıyor. Okulun metal, makine ve motor bölümlerinde okuyan 60 öğrenci, bölüm öğretmenleri ile yaptığı çalışmayla Van ve Hakkarideki çeşitli okullara masa tenisi ve basketbol potası da üretti. Fabrika gibi çalışan meslek lisesi, 1 yılda 5,5 milyon lira ciro yaptı. Üretim yapan öğrencilere her ay asgari ücret, öğretmenlere ise 2 asgari ücret tutatrında ücret veriliyor. BİR YILDA 5,5 MİLYON CİRO YAPTIKOkul müdürü Ercan Türker, İpekyolu Belediyesinin katkılarıyla kentteki 18 okula kütüphane kazandırıldığını, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ayırdığı bütçe ile de birçok okulun ihtiyacını giderdiklerini belirterek, şunları söyledi: Okulumuzun döner sermayesinde 60 öğrencimiz ve 10 öğretmenimiz çalışıyor. Özellikle İpekyolu Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı bütçe ile verilen siparişleri yapıyoruz. Okullar için kütüphaneler, destek eğitim odaları yapıldı. Yine Van ve Hakkarideki birçok okul için masa tenisi ve basketbol potalarını da biz ürettik. Özellikle İpekyolu Kaymakamlığı ve Belediyesi, okullara yönelik bu yıl ciddi bir çalışma yaptı. Belediye okullara destek amaçlı yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde sipariş verdi. Biz de bu siparişlerin hepsini tamamladık. Bunun yarı sıra bakanlıktan gelen bütçeyle Milli Eğitim Müdürlüklerimiz de bize sipariş verdi. Bu siparişlerin tamamını bitirdik. Son 1 yılda okul olarak 5,5 milyon TL ciro yaparak, ilimizin ekonomisine büyük katkı sağladık. FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYORUZFabrika gibi çalıştıklarını dile getiren Türker, şunları söyledi: Burası bir meslek lisesi. Kendi misyonuna uygun bir fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler burada hem meslek öğreniyor hem eğitimlerine devam ediyor. Geçen yıl da özellikle pandemi sürecinde güzel bir çalışma yaptık. Bu süre zarfında dezenfektan üretimi yaparak, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik. Bu dezenfektanlar okullara dağıtıldı. Yine hastaneler için çeşitli siperlikler ürettik. Mobilya, metal ve motor bölümlerinde okuyan 60 öğrencimiz de döner sermaye işlerinde çalışarak hem meslek öğreniyor hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Meslek lisesinin yıllık cirosu 5,5 lira Meslek lisesinin yıllık cirosu 5,5 milyon lira Van'da İpekyolu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sağladığı destekle Mehmet Erdemoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, masa, sıra, dolap ve kütüphane rafları yaparak okul bütçesine katkı sağlıyor. Kentteki birçok okulun ihtiyacını karşılayan ve fabrika gibi çalışan meslek lisesi, 1 yılda 5,5 milyon lira ciro yaptı.

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FOTOĞRAF 14 Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geleneksel tarım faaliyetlerinin yanında, bu yıl okul bahçelerine yapılan atölyede istiridye mantarı ürettiler. İlk hasadı yapan öğrenciler, semt pazarında ilk satışlarını gerçekleştirecek. Uygulamalı eğitimOkul olarak ilk defa profesyonel anlamda üretime başladıklarını kaydeden Okul Müdürü Tülay Ateş, “Öğrencilerimiz iş kollarında deneyim kazanıyorlar. Burada üretilen mantarların satışını yaparak kar elde ediyoruz. Okulumuza gelir olarak dönüyor. Öğrencilerimiz de küçük çaplı bir mantar atölyesinde mantar yetiştiriciliğini görerek, deneyimleyerek öğrenmiş oluyorlar. Öğretmenlerimizin uzmanlık alanıyla birleştirerek, yerinde incelemeler sonucu bu atölye meydana geldi. Öğrencilerimiz bu okuldan mezun olduktan sonra geleneksel tarımın dışında, uygulayabilecekleri ve yapabilecekleri bir üretim şeklini uygulamalı olarak göstermiş oluyoruz. Derslerimizde de zaten bu uygulamalar mevcut. Çocuklarımız da burada çalışmaları öğreniyorlar” dedi. 100 metrekarelik kapalı alanda istiridye mantarı üretim alanı olarak planladıklarını belirten Ateş, “Bakanlığımızın desteğiyle sistemi tam donanımlı olarak hayata geçirdik. Yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Burada ürettiğimiz mantarların, alan öğretmenimizin kontrolünde hasat sonrası satışı gerçekleştiriliyor. Bu vesileyle okulumuzun ihtiyaçlarını da karşılamış oluyoruz” şeklinde konuştu. Mezuniyet sonrası geçim kaynağıModern atölyelerinin bu sene kurulduğunu ifade eden Müdür Ateş, “20 gün önce kompostlarımız geldi. İklimlendirmesini sağladık ve yavaş yavaş ürünler başladı. Burada 5 tonluk kompostumuz var. Normalde 10 ton alacak kadar planladık ama öğrencilerimizin öğrenmesi için ilk etapta tecrübe edinerek ilerliyoruz. Aileleriyle birlikte mantar üretimi yapan öğrencilerimiz var. Bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Mezun olduktan sonra küçük bir alanda aile geçimini sağlayabilecek düzeyde gelir elde edebilirler. Bizim amacımız, okul olarak alternatif tarım ürünlerine de yönelmek istiyoruz. Geleneksel tarımın yanında bunu da yapmak istiyoruz. Okul arazimiz küçük daha büyük arazi de çalışma yaparsak özellikle tropik ve bilinmeyen ürünlere yönelik, piyasanın istediği ürünler konusunda öğrencilerimize eğitim verebiliriz” dedi. Liseli öğrenciler üretti En büyük geçim kaynakları olacak Liseli öğrenciler üretti: En büyük geçim kaynakları olacak Antalya'da lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kurulan tam donanımlı atölyede istiridye mantarı üretiyor. Öğrenciler, ürettikleri mantarları semt pazarında tüketiciyle buluşturacak.



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