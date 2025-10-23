Fahiş konserler rekabete kapalı

Başkentteki konser soruşturmasına yönelik hazırlanan iddianame, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl düzenlediği 34 konserde, ödemelerin 3 şirket arasında paylaştırıldığını ortaya koydu. Evren Teknik Grup, Festiva Organizasyon ve Enfest Organizasyon üzerinden yapılan doğrudan temin işlemleriyle belediye bütçesinden 54,5 milyon lira harcandı. İddianameye giren Mülkiye Müfettişi, bilirkişi ve MASAK raporlarıyla, sahne, ışık, ses sistemleri, kurulum, tanıtım ve taşeron hizmetleri adı altında yapılan ek ödemelerin de belediye bütçesinden karşılandığı görüldü. Sanatçılara ödenen tutar çıkıldığında, sahne kurulum ve söküm gibi teknik işlerin 100 milyon TL’yi bulması dikkat çekti. Farklı firmalar arasında zincirleme para transferleriyle yürütülen bu işlemler sonucu, rekabete kapalı şekilde gerçekleştirilen alımlar üzerinden 154 milyon 453 bin lira kamu zararı oluştu. Raporlara göre, birçok konser ve teknik hizmet alımında iş kalemleri belirtilmeden, sadece “sanatçı konseri gerçekleştirilmesi hizmet alım işi” ibaresiyle fatura düzenlendi. Belediye kaynaklarından milyonlarca lira bu yöntemle sistem dışına çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık beyanlarını değerlendirdiği bölümde, başkanlık makamının bilgi ve onay mekanizmasında yer aldığının anlaşıldığı, idari hiyerarşi ve siyasi sorumluluk bakımından değerlendirme yapılması gerektiği not edildi.