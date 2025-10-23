Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fahiş konserler rekabete kapalı

Fahiş konserler rekabete kapalı

Oğuzhan Ürüşan
04:0023/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Başkentteki konser soruşturmasına yönelik hazırlanan iddianame, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl düzenlediği 34 konserde, ödemelerin 3 şirket arasında paylaştırıldığını ortaya koydu. Evren Teknik Grup, Festiva Organizasyon ve Enfest Organizasyon üzerinden yapılan doğrudan temin işlemleriyle belediye bütçesinden 54,5 milyon lira harcandı. İddianameye giren Mülkiye Müfettişi, bilirkişi ve MASAK raporlarıyla, sahne, ışık, ses sistemleri, kurulum, tanıtım ve taşeron hizmetleri adı altında yapılan ek ödemelerin de belediye bütçesinden karşılandığı görüldü. Sanatçılara ödenen tutar çıkıldığında, sahne kurulum ve söküm gibi teknik işlerin 100 milyon TL’yi bulması dikkat çekti. Farklı firmalar arasında zincirleme para transferleriyle yürütülen bu işlemler sonucu, rekabete kapalı şekilde gerçekleştirilen alımlar üzerinden 154 milyon 453 bin lira kamu zararı oluştu. Raporlara göre, birçok konser ve teknik hizmet alımında iş kalemleri belirtilmeden, sadece “sanatçı konseri gerçekleştirilmesi hizmet alım işi” ibaresiyle fatura düzenlendi. Belediye kaynaklarından milyonlarca lira bu yöntemle sistem dışına çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık beyanlarını değerlendirdiği bölümde, başkanlık makamının bilgi ve onay mekanizmasında yer aldığının anlaşıldığı, idari hiyerarşi ve siyasi sorumluluk bakımından değerlendirme yapılması gerektiği not edildi.


#Ankara
#konser
#belediye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA: ÖTV Muafiyeti, Yerli Sıfır Araç Desteği, 25 Yaş Üstü Araç Teşviki Sahiplerine Sıralı 12 Araç Listesi Açıklandı