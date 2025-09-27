'Konser başkanı'

Kamunun 154,4 milyon lira zarara uğratıldığı tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, 18 yıldır belediyede görev yapan memur O.C.T. etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek konser ihalelerine ilişkin dikkat çeken bir ifade verdi. Konserlerin planlanma sürecinde en üst düzey onay mekanizmasının işletildiğini belirten O.C.T., “Sanatçı belirlemeleri ve planlanan konser önce Özel Kalem Müdürü Vekili Nevzat Uzunoğlu’na, daha sonra konser planlaması Mansur Yavaş’a iletilirdi. Yavaş ve Uzunoğlu’nun onayı olmadan bu konserler kesinlikle yapılmazdı” dedi. O.C.T. ifadesinde, “Hacı Ali Bozkurt, Kültür İşleri Daire Başkanı olduktan sonra belediyenin konser alımlarının sayısı çok fazla arttı. Hatta belediye içerisinde kendisinden bahsedilirken Kültür Daire Başkanı değil de Konser Daire Başkanı olarak anılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

O.C.T., piyasada uygun fiyat verenler olmasına rağmen Bozkurt’un yüksek fiyat veren firmalarla çalıştığını da anlattı: “Bozkurt, hangi organizasyon firması ile çalışacağına kendisi karar verirdi. Biz çalışmış olduğu organizasyon firmasının yüksek bedel istediğini, piyasada daha uyguna yapacak firmalar olduğunu söylememize rağmen yine istediği firmalarla çalıştı. Bozkurt anlaşmış olduğu Enfest, Festiva, Evren ve Universe’in sahipleri S.Ç. ve O.E. ile konser düzenlemeye karar verilmeden önce bir araya geliyor-du. Piyasa değeri 30-40 milyon civarında tutan 2024’teki 23 Nisan konseri 71 milyona imzalandı. Bozkurt yaş haddinden emekli olduktan sonra Kültür İşleri Daire Başkanı olarak yerine Haluk Erdemir atandı. Ancak makamda yine Bozkurt oturmaya devam etti. Erdemir tüm konser alımlarını Bozkurt’un yönlendirmesi ile yaptı. 2024 yılı başında piyasada aşırı fiyat dedikodusu oldu. Erdemir ve Uzunoğlu’na söyledim. Onlar da ‘Sen karışma. Çok konuşuyorsun, her şeye karışıyorsun’ diyerek beni uzaklaştırdılar.