ABB'ye konser operasyonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB), geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına dayanan soruşturma kapsamında, kamu kaynaklarının 32 konser üzerinden 154 milyon 453 bin TL kamu zararına uğratıldığı belirlendi.





13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Aralarında eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi başkanları Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir’in de bulunduğu 13 şüpheli, “Görevi kötüye kullanma” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltına alındı. Ayrıca belediyenin ilgili şube müdür vekilleri Celal Akbaş, Kurtuluş Bakır, A.A.Ç., ile ihalelere katılan şirketlerin sahipleri ve yöneticileri hakkında da işlem başlatıldı.





PİYASANIN ÜSTÜNDE ÖDENMİŞ

Soruşturma dosyasında, Evren Teknik Grup, Universe Production, Festiva, Enfest Organizasyon, Gurudan Turizm ve Yalınayak Gıda gibi şirketlerin isimleri öne çıktı. Adli tespitlere göre konser ödemeleri piyasa rayiçlerinin çok üzerinde yapıldı. İhalelerin tek elden yürütüldüğü, Kamu İhale Kanunu’na aykırı yöntemler izlendiği ortaya koyuldu.





ORGANİZASYONA DEV AKTARIM

MASAK raporuna göre, konser sanatçılarına ödenen miktar toplam harcamanın yalnızca yüzde 20’sini oluştururken, kalan yüzde 80’in yüklenici firmalar arasında paylaştırıldığı belirlendi. Bilirkişi raporunda yer alan tespitlere göre, toplam 759 milyon TL’lik konser hizmet alımının büyük bölümünün usulsüz olduğu kaydedildi. ABB iştiraklerinin faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetler için fatura kestiği ve bu yolla 304 milyon TL’nin üzerindeki kaynağın konser organizasyonları üzerinden bu şirketlere aktarıldığı belirlendi.





PARANIN İZİ SÜRÜLDÜ

Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi belediye iştiraklerinin milyonluk konser faturaları düzenlediği tespit edildi. KDV hariç 759 milyon TL’nin 608 milyon TL’sinin Enfest, Festiva, Evren ve Universe firmalarına aktarıldığı, bu şirketler arasında akrabalık bağları bulunduğu ve paraların şahsi hesaplara geçirildiği ortaya çıktı.





SAHTE FATURA OYUNU

Evren Teknik Grup’un sahte faturalarla mal aldığı, bazı özel şahıslara doğrudan para aktarıldığı saptandı. Bu firma üzerinden toplam 365 milyon TL’lik çek tahsil edildiği, bunun 325 milyon TL’sini İ.Ç., 39 milyon TL’sini M.Ö. isimli kişilerin aldığı belirlendi. Ayrıca 6 firma üzerinden 240 milyon TL’lik satın alma sahte faturası düzenlendiği tespit edildi.



