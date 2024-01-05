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Fatih Altaylı için hesap zamanı: 'Eline sağlık' skandalı için ifade verdi

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitinginin ardından evine dönerken, İsmail Aydemir'e yönelik gerçekleşen yumruklu saldırı, kamuoyunda geniş yankı buldu. Sözde gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya üzerinden yaptığı 'Eline Sağlık' paylaşımıyla tepki çekti. Altaylı'nın bu paylaşımının ardından hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Altaylı sabah saatlerinde adliyeye gelerek ifade verdi. Fatih Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:12 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 12:28 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fatih Altaylı
Fatih Altaylı

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünü sabote etmek isteyen gruplar ahlaksız saldırgana destek çıkarak sosyal medyada kirli bir kampanya başlatmıştı.


'Eline sağlık' skandalı


Fatih Altaylı, saldırıyı gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A'ya sosyal medya üzerinden sistematik biçimde "Eline Sağlık" paylaşımlarıyla arka çıkmıştı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, "Suçu ve suçluyu övme" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.






İfade verdi


Sabah saatlerinde adliyeye gelen Altaylı, şüpheli olarak savcılığa ifade verdi. Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.


Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve teröre lanet mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan re'sen ayrı bir soruşturma başlatmıştı.



Golf sopasıyla kadın döven Fatih Altaylı "En büyük kadın düşmanıdır"
Golf sopasıyla kadın döven Fatih Altaylı "En büyük kadın düşmanıdır"

Tvnet ekranlarında yayınlanan Siyaseten programında konuşan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İslam düşmanı ve provokatör Fatih Altaylı hakkında konuştu. Altaylı, İstanbul ve Ankara’da Gazze’deki soykırıma karşı çıkmak ve şehitlerimizi anmak için toplanan yüzbinlerce vatandaşa “şerefsizler, alçaklar” diyerek hakaret etmişti. Ardından yürüyüşe katılan vatandaşlar Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul’da 1 Ocak sabahı düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek’ yürüyüşünde elinde tevhid bayrağı olan bir vatandaşa saldıran saldırganın işlediği suçu överek “eline sağlık” paylaşımı yapmış, halkı provoke etmeye çalışmıştı. Altaylı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Kılıçarslan, Altaylı’nın çalıştığı binada bir kadını golf sopasıyla dövdüğü ve ardından beraat ettiği davaya vurgu yaparak “Bu adam birinci sınıf bir kadın düşmanıdır” ifadelerini kullandı.


#Fatih Altaylı
#tevhid
#soruşturma
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