Fatih Altaylı için hesap zamanı: 'Eline sağlık' skandalı için ifade verdi

Tvnet ekranlarında yayınlanan Siyaseten programında konuşan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İslam düşmanı ve provokatör Fatih Altaylı hakkında konuştu. Altaylı, İstanbul ve Ankara’da Gazze’deki soykırıma karşı çıkmak ve şehitlerimizi anmak için toplanan yüzbinlerce vatandaşa “şerefsizler, alçaklar” diyerek hakaret etmişti. Ardından yürüyüşe katılan vatandaşlar Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul’da 1 Ocak sabahı düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek’ yürüyüşünde elinde tevhid bayrağı olan bir vatandaşa saldıran saldırganın işlediği suçu överek “eline sağlık” paylaşımı yapmış, halkı provoke etmeye çalışmıştı. Altaylı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Kılıçarslan, Altaylı’nın çalıştığı binada bir kadını golf sopasıyla dövdüğü ve ardından beraat ettiği davaya vurgu yaparak “Bu adam birinci sınıf bir kadın düşmanıdır” ifadelerini kullandı.