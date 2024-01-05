Fatih Altaylı için hesap zamanı: 'Eline sağlık' skandalı için ifade verdi

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünü sabote etmek isteyen gruplar ahlaksız saldırgana destek çıkarak sosyal medyada kirli bir kampanya başlatmıştı.
'Eline sağlık' skandalı
Fatih Altaylı, saldırıyı gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A'ya sosyal medya üzerinden sistematik biçimde "Eline Sağlık" paylaşımlarıyla arka çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, "Suçu ve suçluyu övme" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.
İfade verdi
Sabah saatlerinde adliyeye gelen Altaylı, şüpheli olarak savcılığa ifade verdi. Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.
Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve teröre lanet mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan re'sen ayrı bir soruşturma başlatmıştı.