Provokatör Fatih Altaylı hakkında soruşturma: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etti

Ankara Sivil Toplum Platformu; başkentte pazar günü başta şehitlerimiz ve Gazze için bir araya gelen on binlerce kişiye, kendilerine “Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” sözleri ile hakaret ederek iftira atan Fatih Altaylı hakkında, 27 Aralık Çarşamba sabahı saat 11:00’de suç duyurusunda bulunmak üzere çağrı yapmıştı. Vatandaşların akın ettiği Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyenler kuyruk oluşturdu. Hafta sonu söz konusu eyleme katılan ve kendisi de suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye giden Gazeteci Tayyar Tercan, Fatih Altaylı’nın hesap vereceğini belirterek, “Hem hukuk önünde hem de vicdanların önünde hesap verecek” dedi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyesi Zeynel Abidin ise “28 Şubat’ta boş bırakmıştık, şimdi hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.