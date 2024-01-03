Gazze'ye destek için sokaklara dökülen vatandaşlara 'şerefsizler' diyerek hakaret yağdıran CHP yandaşı Fatih Altaylı, son olarak "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir'i "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruklayıp kanlar içerisinde bırakan provokatöre, 'Eline sağlık' diyerek arka çıkmıştı.
Paylaşım büyük tepki toplarken, gelen yorumlara daha fazla dayanamayan Altaylı paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırmıştı.
Provokatör Fatih Altaylı hakkında soruşturma: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etti
Şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Yüzlerce kişi suç duyurusunda bulunmuştu
Fatih Altaylı’nın hakaret ve iftiralarına maruz kalan yüzlerce kişi suç duyurusunda bulunmuştu.