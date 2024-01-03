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Provokatör Fatih Altaylı hakkında soruşturma: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etti

Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara 'şerefsizler' diyerek hakaret yağdıran CHP yandaşı Fatih Altaylı, geride kalan gün de 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir'e saldırıya, 'Eline sağlık' diyerek arka çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı. Altaylı, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

00:04 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:13 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP yandaşı Fatih Altaylı
CHP yandaşı Fatih Altaylı

Gazze'ye destek için sokaklara dökülen vatandaşlara 'şerefsizler' diyerek hakaret yağdıran CHP yandaşı Fatih Altaylı, son olarak "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir'i "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruklayıp kanlar içerisinde bırakan provokatöre, 'Eline sağlık' diyerek arka çıkmıştı.

Paylaşım büyük tepki toplarken, gelen yorumlara daha fazla dayanamayan Altaylı paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

Provokatör Fatih Altaylı hakkında soruşturma: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı
"Eline sağlık
" paylaşımıyla ilgili
"suçu ve suçluyu övme"
suçundan resen soruşturma başlattı.

Şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen
"İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi
"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla
"halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama"
suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Yüzlerce kişi suç duyurusunda bulunmuştu

Fatih Altaylı’nın hakaret ve iftiralarına maruz kalan yüzlerce kişi suç duyurusunda bulunmuştu.


Fatih Altaylı’nın ‘şerefsizler’ diyerek hakaret ve iftiralarına maruz kalan yüzlerce kişi suç duyurusunda bulundu: Ankara adliyesine akın ettiler
Fatih Altaylı’nın ‘şerefsizler’ diyerek hakaret ve iftiralarına maruz kalan yüzlerce kişi suç duyurusunda bulundu: Ankara adliyesine akın ettiler

Ankara Sivil Toplum Platformu; başkentte pazar günü başta şehitlerimiz ve Gazze için bir araya gelen on binlerce kişiye, kendilerine “Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” sözleri ile hakaret ederek iftira atan Fatih Altaylı hakkında, 27 Aralık Çarşamba sabahı saat 11:00’de suç duyurusunda bulunmak üzere çağrı yapmıştı. Vatandaşların akın ettiği Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyenler kuyruk oluşturdu. Hafta sonu söz konusu eyleme katılan ve kendisi de suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye giden Gazeteci Tayyar Tercan, Fatih Altaylı’nın hesap vereceğini belirterek, “Hem hukuk önünde hem de vicdanların önünde hesap verecek” dedi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyesi Zeynel Abidin ise “28 Şubat’ta boş bırakmıştık, şimdi hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.


Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP'li Ali Mahir Başarır savcıları tehdit etti
Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP'li Ali Mahir Başarır savcıları tehdit etti

İstanbul'da bu sabah “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” ile hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı. Yürüyüş sonrası ise evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu. Bir şahsın "Sen Arap sevicisin" sözleriyle yumruklu saldırısına uğrayan İsmail Aydemir kanlar içerisinde kaldı. Aydemir'e yapılan saldırıya ise muhalif kesim sosyal medyadan arka çıkarak linç kampanyası başlattı. Hilafet üzerinden kinlerini kusan kesime CHP de arka çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın!" sözleriyle savcıları tehdit etti.


#Fatih Altaylı
#Gazze
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma
1 saat önce
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