Fatih Altaylı: Muharrem İnce CHP'nin aradığı günah keçisi hâline geldi

"Emin olun, CHP içinde Muharrem İnce'nin bu tavrından son derece memnun olanlar vardır. Ne de olsa aradıkları keçiyi buldular. Bugün inatçı keçi...Seçimin kaybı halinde günah keçisi. Geçen sefer aslında çok da doğru olan mesajı ile kaybın sorumlusu haline getirilmişti. Şimdi de inadı nedeniyle getirilecek. CHP de kaybetse bile aynı tas aynı hamam yoluna devam edecek"