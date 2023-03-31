|
Reklam
Reklam
Gündem

Fatih Altaylı: Muharrem İnce CHP'nin aradığı günah keçisi hâline geldi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin baskılara rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmemesine ilişkin, "Muharrem İnce CHP'nin aradığı günah keçisi hâline geldi. Emin olun, CHP içinde Muharrem İnce'nin bu tavrından son derece memnun olanlar vardır" değerlendirmesinde bulundu.

12:40 . 31/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce

Muhalefet cephesinde Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin baskılara rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmemesine ilişkin,
"CHP'nin aradığı günah keçisi haline geldi. Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için uğraşan CHP içindeki kliğin günahlarını üstlendi. Normal şartlarda, Kemal Bey seçilemezse, suçlu adaylıktaki ısrarı ve ona "Siz aday olmalısınız" telkinini yapanlar olacakken, şimdi birden bire "olası kaybın" suçlusu haline getirildi"
yorumunu yaptı.

'CHP'de Muharrem İnce'nin tavrından son derece memnun olanlar vardır'

Altaylı yazısının devamında,
"Emin olun, CHP içinde Muharrem İnce'nin bu tavrından son derece memnun olanlar vardır. Ne de olsa aradıkları keçiyi buldular. Bugün inatçı keçi...Seçimin kaybı halinde günah keçisi. Geçen sefer aslında çok da doğru olan mesajı ile kaybın sorumlusu haline getirilmişti. Şimdi de inadı nedeniyle getirilecek. CHP de kaybetse bile aynı tas aynı hamam yoluna devam edecek"
ifadesini kullandı.







#Fatih Altaylı
#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.