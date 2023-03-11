Uzlaşıyla karar alacağız diyorlar. E anlaşamazsanız ne olacak biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Atamalarda, kararnamelerde mesela İstanbul Sözleşmesi sıkıntılı konulardan birisi. Saadet Partisi hayır diyor, sen nasıl ikna edeceksin Saadet Partisini. Kılıçdaroğlu söz veriyor geri getireceğiz diye. İyi de bu nasıl gerçekleşecek. Ben şimdi bunların hepsini düşünüyorum. Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz.