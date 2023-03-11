Fatih Portakal'dan Altılı Masa'ya sert eleştiriler
6'lı masada uzun zamandır süren Cumhurbaşkanı adaylığı krizi çözüldü. 6 Mart'ta Kılıçdaroğlu resmi olarak Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklandı. Sosyal medyada ve kamuoyunda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda çeşitli tartışmalar devam ederken gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Büyük kriz yaşandı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Aday seçmek için toplanan masa ise büyük krizlere yol açtı.
Meral Akşener'in masayı dağıtıp yeniden oturmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın seçilmesi durumunda nasıl yöneteceği soruları akıllara geldi.
Fatih Portakal muhalefetin durumunu sorguladı
Bu durumu sorgulayan isimlerden birisi de muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal.
Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda bir konu üzerinde ortak bir karar almasının çok zor olduğunu vurguladı.
"Millet İttifakı pamuk ipliğine bağlı"
Millet İttifakı'nın pamuk ipliğine bağlı olduğunu savunan Portakal, ''Eğer anlaşamazsanız ne olacak'' diye sordu.
"Anlaşamazsanız ne olacak"
Fatih Portakal'ın muhalefetin iktidar olması durumunda nasıl bir yönetim sergileyeceğini anlattığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: