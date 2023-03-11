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Fatih Portakal Altılı Masa'yı sorguladı: Pamuk ipliğine bağlı

Muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın 5 genel başkan ve 2 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının içinde bulunduğu Cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemine yönelik bulunduğu değerlendirmede Millet İttifakı'nın pamuk ipliğine bağlı olduğunu savunarak, 'Eğer anlaşamazsanız ne olacak' şeklinde konuştu.

09:08 . 11/03/2023 Cumartesi
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Fatih Portakal'dan Altılı Masa'ya sert eleştiriler

Fatih Portakal'dan Altılı Masa'ya sert eleştiriler

6'lı masada uzun zamandır süren Cumhurbaşkanı adaylığı krizi çözüldü. 6 Mart'ta Kılıçdaroğlu resmi olarak Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklandı. Sosyal medyada ve kamuoyunda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda çeşitli tartışmalar devam ederken gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Büyük kriz yaşandı


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Aday seçmek için toplanan masa ise büyük krizlere yol açtı.


Meral Akşener'in masayı dağıtıp yeniden oturmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın seçilmesi durumunda nasıl yöneteceği soruları akıllara geldi.



Fatih Portakal muhalefetin durumunu sorguladı


Bu durumu sorgulayan isimlerden birisi de muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal.


Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda bir konu üzerinde ortak bir karar almasının çok zor olduğunu vurguladı.


"Millet İttifakı pamuk ipliğine bağlı"


Millet İttifakı'nın pamuk ipliğine bağlı olduğunu savunan Portakal, ''Eğer anlaşamazsanız ne olacak'' diye sordu.



"Anlaşamazsanız ne olacak"


Fatih Portakal'ın muhalefetin iktidar olması durumunda nasıl bir yönetim sergileyeceğini anlattığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:


Uzlaşıyla karar alacağız diyorlar. E anlaşamazsanız ne olacak biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Atamalarda, kararnamelerde mesela İstanbul Sözleşmesi sıkıntılı konulardan birisi. Saadet Partisi hayır diyor, sen nasıl ikna edeceksin Saadet Partisini. Kılıçdaroğlu söz veriyor geri getireceğiz diye. İyi de bu nasıl gerçekleşecek. Ben şimdi bunların hepsini düşünüyorum. Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz.

#Fatih Portakal
#muhalefet
#Millet İttifakı
#pamuk ipliği
2 saat önce
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Fatih Portakal Altılı Masa'yı sorguladı: Pamuk ipliğine bağlı
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