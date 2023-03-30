Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Bunun yanında 100 bin imza toplayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan da adaylığını ilan etti.