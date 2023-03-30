Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üzerinden YSK Başkanı'nı hedef aldı
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Bunun yanında 100 bin imza toplayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan da adaylığını ilan etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına muhalefetten itiraz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olmadığı gerekçesiyle birçok parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edildi.
YSK tartışmalara noktayı koydu: "Erdoğan aday olabilir"
YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.
Karar CHP yandaşlarını rahatsız etti: Fatih Portakal 'Bu ismi unutmayın' diyerek YSK Başkanı'nı hedef aldı
Bu karar muhalefet kanadında rahatsızlıklara neden oldu.
CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, sunduğu canlı yayında YSK Başkanı'nı hedef aldı.