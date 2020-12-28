Fatih’te bir kişi kaldığı evi yaktı İlk önce kaldığı evi yaktı sonra dışarı çıkıp bağırdı Fatih Kumpa’da bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kaldığı evi ateşe verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise evi yaktığı ileri sürülen adamı yakalayarak gözaltına alındı. Adam, neden yaktığı ile ilgili sorulan sorulara cevap vermedi.

Haber Merkezi 28 Aralık 2020, 17:08 Son Güncelleme: 28 Aralık 2020, 17:14 İHA