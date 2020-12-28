Gündem İlk önce kaldığı evi yaktı sonra dışarı çıkıp bağırdı
İSTANBUL

Fatih’te bir kişi kaldığı evi yaktı

İlk önce kaldığı evi yaktı sonra dışarı çıkıp bağırdı

Fatih Kumpa’da bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kaldığı evi ateşe verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise evi yaktığı ileri sürülen adamı yakalayarak gözaltına alındı. Adam, neden yaktığı ile ilgili sorulan sorulara cevap vermedi.

Haber Merkezi İHA
Adam, neden yaktığı ile ilgili sorulan sorulara cevap vermedi.
Adam, neden yaktığı ile ilgili sorulan sorulara cevap vermedi.

Fatih Kumkapı Katip Kasım Camii Sokaktaki iki katlı binada yangın meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan bir şahıs kaldığı evi ateşe verdi. Yangın kısa sürede daireyi sardı. Şahıs ise, yangından sonra dışarı çıkıp, bağırmaya başladığı ileri sürüldü.

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Panik içinde kalan çevredeki iş yeri sahipleri, durumu itfaiyeye haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Gelen polis ekipleri ise evi yaktığı ileri sürülen adamı yakalayarak gözaltına alındı. Adam, neden yaktığı ile ilgili sorulan sorulara cevap vermedi.

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Yangın nedeniyle kimse yaralanmazken, evde büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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