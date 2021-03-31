Fatmanur Altun'u isyan ettiren karar: Mahkemeden ağır hakarete beraat

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine hakaret eden kişiye dava açtı.

Mahkeme, Altun'a "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" ifadeleriyle hakaret eden zanlı hakkında beraat kararı verdi.

"Aç köpekler ifadesinin olgusal bir temeli var" kararı

Söz konusu karara Twitter hesabından tepki gösteren Altun, "Bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş." ifadelerini kullandı.

Kararın ardından çok üzgün olduğunu belirten Altun, "'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum." dedi.

Altun paylaşımının devamında, "En üzüldüğüm de kendisinden adalet talep ettiğimiz bir hakimin, hakareti “kitabına uydurarak” daha da ileri götürmesi. İdeolojik taassubun ete kemiğe bürünmüş hali bu. Yargı gücüne yaslanan bir zorbalık olması ise cabası. Hala şoktayım." ifadelerine yer verdi.

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“İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin” ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin “olgusal temeli” varmış. Yani “deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru” bir ifade imiş

“Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya”

Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm. pic.twitter.com/YByUrxlHjk — Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) March 31, 2021

HAYAT Fatmanur Altun'un THY'de çalıştığı iddialarına yanıt verildi