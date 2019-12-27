Gündem Fay hattı 20 km derinde
POLİTİKA

Fay hattı 20 km derinde

CHP’nin Kanal İstanbul’a karşı geliştirdiği tezler ve kamuoyunda oluşturduğu algı tek tek çöktü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ÇED raporuna ilişkin açıklama yaptı. Kanalın depremi tetiklemeyeceği, fay hattının 20 km derinde olduğu belirtildi. İstanbul’a 1.2 milyon nüfus geleceği iddiası da asılsız çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanal İstanbul
Kanal İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık Ana Hizmet Binasında, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Kurum’un açıklamalarında öne çıkan bölümler şöyle:

ÇED raporu bakanlığımıza sunuldu. Bakanlığımız da son şeklini tamamladı ve askıda ilan ettik. 10 gün boyunca görüşe açtık. Nihai ÇED raporumuz da itirazların değerlendirilmesiyle birlikte sağlamış olacağız. Bu ÇED süreci Türkiye’nin en geniş katılımlı şeffaf süreçlerinden biri olmuştur.

Murat Kurum

İBB TEMSİLCİSİ İMZA ATTI

İnceleme değerlendirme toplantı tutanağı Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporunun yeterli olduğunu, önlemlerin alındığının ve son şeklinin ÇED raporuna verilmesi konusu yer almaktadır. İBB de toplantıya katılmış. İBB’nin temsilcisi de ÇED raporunun altına imza atmıştır. İBB başkanı şimdi itiraz ediyor ama daha elemanının ne yaptığının farkında değil. İtiraz edeceksen toplantıya gel şu şu nedenden dolayı şerh düşüyorum de.

İBB’ye ait altyapı maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. İBB projenin içinde ister yer alsın, ister almasın bizler tüm projeleri milletimizle nasıl yaptıysak Kanal İstanbul’u da yapacak iradeye de güce de sahibiz. İBB’nin böyle bir projeye katkısını da beklemiyoruz. 110 milyar yeni vergi yükü gelecek ifadesi de asılsız bir ifadedir.

DEPREMİ TETİKLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Kuzey Anadolu fay hattı 11, Çınarcık fay hattı kanal İstanbul’dan 30 km uzakta. İstanbul’da beklenen deprem yerin 20 km altında, şiddeti de 7 ve üzeri. 20 metre derinlikte bir kanal, 20 km derinlikteki fay hattını, nasıl oluyor da depremi tetikliyor. Bu iddia bilimsellikten uzak bir söylemdir.

Her türlü felaket senaryosuna karşı yapılaşma standartları belirledik. 2 bin 500 yıl öncesine giderek gerçekleşen depremleri baz alarak simülasyonlar yaptık. Kanal İstanbul’un depremi tetiklemesine yönelik hiçbir ilgisi olmadığı da bilimsel olarak tespit edilmiştir. Kanal İstanbul güzergahında diri bir fay bulunmamaktadır.

MONTRÖ’NÜN DIŞINDA

Bugün İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi Panama Kanalı’nın 4 katı, Süveyş Kanalı’nın ise 3 katı. 1930’larda boğazdan 2 gemi geçerken bugün günlük ortalama 150 gemi geçiyor. Yıllık 50 bin geminin geçtiğini görüyoruz. Her yıl İstanbul boğazında ortalama 8 kaza oluyor. Bu proje için 5 ayrı alternatif belirlenmiş, İstanbul için en doğru hat seçilmiştir.

Boğazdan ücretsiz geçiş hali söz konusu değildir. Gemilerin Kanal İstanbul’u tercih etmesi gemiler için önemli bir avantaj sağlıyor. Montrö ile ilgili bizim bir sıkıntımız yok. Kanal İstanbul Montrö’nün dışındadır. Geçmek isteyen bekleme süresini dikkate alarak oradan geçsin. Nasıl boğazın altında geçtiysek bağımsız bir projedir. Montrö ayrı, kanal İstanbul ayrıdır. Montrö’deki hukuka zeval gelmeyecek şekilde Kanal İstanbul yürütülecektir.

1,2 milyon nüfus palavra

  • Yeraltı suları ve Terkos’a yönelik iddialar gerçek dışıdır. Karadeniz’e yapılacak dolgu alanıyla Karadeniz ve Terkos arasına koruyucu bir alan yapıyoruz. İstanbul’un su ihtiyacına çok daha fazlasını ekleyerek bunu güvence altına alıyoruz.
  • Küçükçekmece sahilimizde herhangi bir inşaat söz konusu değildir. Doğal sit alanı olarak korunmasına deva edilecektir. Bathenoa antik kenti ve Yarımburgaz mağaraları proje tarafından yutulacak iddiası da tamamen asılsızdır. Bu bölgeler kanal projesi dışındadır. Diğer bir asılsız iddia 35 milyar liralık lüzumsuz bir maliyet yükleneceği iddiasıdır. Protokole göre tüm paydaş kurumlar üzerlerine düşeni yapacaktır.
  • İstanbul’a yeni 1,2 milyon nüfusa gelecek iddiası da uydurmadır. Kanal İstanbul’un 2 yakasına gelecek nüfus miktarı 500 bindir. İki akıllı şehir milletimize armağan edeceğiz. Marmara ve Karadeniz’de balık yok olacak denilmektedir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda yılın hiçbir döneminde çözünmüş oksijenin canlı yaşamı için gerekli sınırın altına düşmediği görülmüştür.
  • 2 milyar metreküp hafriyat çıkacak ve trafik olumsuz etkileneceği ifade edilmektedir. 1,15 milyar metreküp hafriyat çıkacaktır. Bunların depolanacağı alan kanalın iki yanında yükler alınacak ve Karadeniz kıyısında dökümler yapılacaktır. İstanbul’a kesinlikle giriş-çıkış yapılmayacaktır.

İBB’de ÇED kıyımı
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