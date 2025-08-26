Fay hattı ilerliyor: 'Depremler uzun süre devam edecek' uyarısı

Bu büyüklüklerde depremler, uzun bir süre daha devam edecektir. Depremler, Sındırgı Fayı’nın olduğu bir bölgede devam ediyor. Sındırgı Fayı’nın batı kısmında, kuzey güney doğrultulu, Gelenbe Fayı var. Gelenbe Fayı’nda 2019’da kuzey ucunda 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti ve uzun süre artçılar devam etmişti. Şu anki deprem aktivitesinin doğuya doğru ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Depremlerin hemen yakınındaki faya transferi sonucunda, Gelenbe Fayı’nda da küçük ölçekte depremler meydana geliyor. Depremlerin transferi devam ederse Balıkesir’de yeni depremler gelişebilir"