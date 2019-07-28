CHP, HDP ve İYİ Parti’nin yerel seçimlerdeki ittifakı, FETÖ için yeni bir yargı paketi, HDP’nin yönlendirmesiyle de yeni bir Anayasa hazırlıklarına başladı. Amaç, FETÖ için geri dönüş ortamı oluşturmak, PKK’nın önceliklerine göre, klişeleşmiş “Eşit Yurttaş” söylemi üzerinden bir tür “Federasyon Anayasası” hazırlamak. Irak’ta Amerikan işgaliyle varılan noktayı Suriye’de iç savaşla ulaşmaya çalışanlar Türkiye için de aynı senaryonun hukuki altyapısını oluşturma oluşturmaya girişti. Bunun için de PKK ve FETÖ’nün desteklediği millet ittifakı mensubu partileri yönlendirmeye başladı.

YİNE İBRAHİM KABOĞLU

Mevcut ittifak, Türkiye'de yönetim sistemini istikrara kavuşturan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı ciddi bir müdahaleye hazırlanıyor. PKK'nın hendek-barikat eylemleriyle yakıp yıktığı bölgelere yönelik operasyonlara, "TSK katliam yapıyor. Bu suça ortak olmayacağız" diyen isimler, anayasa ve yargı paketi sürecinin de aktörü konumunda. 793 Mehmetçiği şehit eden terör örgütüne bir bildiri ile destek verip kendilerini 'Barış İçin Akademisyenler' olarak tanımlayan grubun en ünlü siması İbrahim Kaboğlu. Kaboğlu yeni yargı paketi ve Anayasa çalışmalarına da öncülük ediyor,

GİZLİ TUTULUYOR

CHP-HDP-İYİ Parti ittifakına yön veriyor. PKK'ya desteği nedeniyle KHK ile çalıştığı üniversiteden kovulan Prof. Kaboğlu, milletvekili olarak görev yaptığı CHP grubunda 'yeni anayasa ve yargı reformu' hazırlıyor. Meclis'te bu amaçla bir komisyon kuran İbrahim Kaboğlu, İYİ Parti ile HDP'nin birlikteliğini gizlemek için azami gayret gösteriyor. Sözde taslak metin partilere gönderiliyor; partiler görüş bildirip çalışmayı tekrar heyete gönderiyor. Korsan komisyonda HDP'yi Mithat Sancar, İYİ Parti'yi de Ahmet Kamil Erozan temsil ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile ihraç edilen Kaboğlu gibi bir grup KHK'lı akademisyen de Meclis'teki gruba destek veriyor.

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KAVALA’NIN ADAMI

Taslağı hazırlayanlar temelde iki motivasyonla hareket ediyor: Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni değiştirip eskiye dönmek ve FETÖ ile PKK üyelerini soruşturmalardan kurtararak devlet kurumlarına yeniden sokmak. Gezi Parkı vandallığının finansörlerinden Osman Kavala'ya yakınlığıyla bilinen İbrahim Kaboğlu, önceki gün Anayasa Mahkemesi'nin skandal kararıyla da rahat bir nefes aldı. Yüksek Mahkeme, 2015-2016'daki operasyonlar sırasında PKK'ya destek veren akademisyenlere 'terör örgütü propagandası' suçundan ceza veren yerel mahkemenin 'hak ihlali' yaptığına hükmetti. AYM üyelerini ortadan ikiye bölen karar ancak Başkan Zühtü Arslan'ın 'ihlal var' yönündeki oyuyla verilebildi. "Mehmetçiğin PKK'lıları öldürerek suç işlediğini" artık rahatça söyleme imkanına kavuşan Kaboğlu, HDP ve FETÖ'nün öncelikleri doğrultusunda hazırladığı anayasa taslağına son şeklini veriyor.

Özerklik tutmadı yurttaşlık verelim

Ülkeyi bölmeye götürecek ‘federasyon anayasası’ niteliğindeki taslak, hendek-barikat eylemlerinde ‘demokratik özerklik’ çığlığı ters tepen PKK’nın yedekteki taktiği olan ‘eşit yurttaşlık’ fikrini öne çıkarıyor. Türkiye’deki her etnik grubu ırk temelli örgütlenmeye sevk etme amacı taşıyan ‘eşit yurttaşlık’ fikri, önce kültürel sonrasında da siyasi bağımsızlık yolunda altyapı oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı ve bütün etnik grupları bir arada tanımlayan Türk Milleti kavramını reddeden bu fikir, terörist başı Abdullah Öcalan’ın 1999’da yakalanıp İmralı’ya gönderilmesinin ardından PKK tarafından ‘kurtarıcı doktrin’ olarak sahiplenildi. Hendek-barikat eylemleri sırasında PKK ile siyasi uzantısı HDP’nin ‘demokratik özerklik’ dayatması iflas edince yeniden tedavüle sokulan bu kavrama, yerel seçimlerde HDP ile (gizli) ittifak yapan CHP de var gücüyle sarılıyor. MHP yönetimini FETÖ desteğiyle ele geçirmeye çalışmış ancak bu girişiminde başarısız olarak İYİ Parti’yi kurmuş Meral Akşener ise ‘federasyon anayasası’ temelinde HDP-PKK ile kurduğu ittifakı tüm maharetiyle gözlerden saklamaya uğraş veriyor.