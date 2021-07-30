Feke ve Yüreğir'de çıkan orman yangınları kontrol altında

Adana'nın Feke ilçesindeki Karacauşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AA Yüreğir

YÜREĞİR'DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dün akşam saatlerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi.

Gece boyunca süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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