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Başhekim Topçu'dan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Her an her şey olabilir

Başhekim Topçu'dan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Her an her şey olabilir

18:147/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
AA
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Evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.
Evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün elektrik akımına kapılmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, genel durumunun kritik olduğunu belirterek, "Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir." dedi. Yapılması gereken tüm işlemlerin başarıyla uygulandığını belirten Topçu, kesin bir şey söylemenin erken olduğu süreçte olduklarını da ifade etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. İsmet Topçu
,
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek
'in uyguladıkları bazı tedavi yöntemlerine olumlu yanıt verdiğini belirterek, "
Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Yapılması gereken tüm işlemler başarıyla uygulanıyor.
" dedi.

"Kalp masajına olumlu yanıt verdi"

Dün gece, evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, dün akşam evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek'e evinde 20 dakika, hastanelerinde de 50 dakika
kalp masajı
yapıldığını hatırlatarak, uzun uğraşlar sonucu Zeyrek'in bu müdahaleye olumlu yanıt verdiğini söyledi.
Topçu, daha sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeyrek'in
kalp
ve
akciğeri
fonksiyonlarının desteklenmesi için
ECMO cihazı
na bağlandığını dile getirerek, bu tedavi yönteminde de olumlu cevap aldıklarını ifade etti.

"Her an her şey olabilir"

Zeyrek'in idrar çıkışlarının diyaliz işlemi uygulamasıyla sağlandığını aktaran Topçu, "Bunlar tabii olumlu gelişmeler. Bu arada tabii tamamen bu yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Yapılması gereken tüm işlemler kurumumuzda büyük bir başarıyla uygulanıyor. Sadece bir ekibin değil tüm hastanemizde beyin cerrahları, nöroloji, anestezi, yoğun bakım, kardiyoloji ve kalp damar cerrahları ekip halinde bu hasta için başkanımız Ferdi Zeyrek için tedavisi için konsültasyonlarla birlikte çalışıyor, tedaviyi yürütüyor." diye konuştu.

"Şu an net bir şey söylemek çok doğru olmaz"

Topçu, kesin bir şey söylemenin erken olduğu süreçte olduklarını anlatarak, "Şu an net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Gelişme, değişmeler olabilir. Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapıyor. Tabii bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığı geçmişinin olmaması ve yaşının genç olmasının uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermesinde etkili olduğunu vurgulayan Topçu, entübe edilen Zeyrek'in uyandırılmasının ve beyin fonksiyonlarının kontrol edilmesinin erken olduğunu, bu aşamada temel yaşam fonksiyonlarıyla ilgili tedavilerin yapıldığını sözlerine ekledi.

"İzlenimlerim hiç olumsuz değil"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de dün akşam hastaneye geldiğinde Zeyrek'i görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Sadece dokunabildim. Benim aynı zamanda yol arkadaşım, başkanım olmasının yanı sıra bizim bir ekip arkadaşımız. Onu hissetmek güzeldi. Orada olduğunu biliyoruz. Biz de, 'Buradayız. Biz bu yola birlikte çıktık. Hep birlikte de bu yolda yürümeye devam edeceğiz' dedik. Her şey iyi olacak. İzlenimlerim hiç olumsuz değil." değerlendirmesinde bulundu.

İşte kaza yeri

Öte yandan olayın yaşandığı site, dron ile görüntülendi.



#Ferdi Zeyrek
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