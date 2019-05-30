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POLİTİKA

Fethi 566 yıldır sindiremediler

İstanbul’un Fethinin 566. Yılı programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’u kaybetmenin acısını tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen “İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı”nda konuştu.

İstanbul'un fethinin özellikle Batı dünyasındaki ırkçılar için 566 yıl sönmeyen bir nefret ateşine dönüştüğünü söyledi. Erdoğan, “İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıl hiç bitmedi, hiç eksilmedi” dedi. Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

HESAPLAŞMA 566 YILDIR BİTMEDİ

İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıl hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megalo deası ve onu temsil eden İstanbul'dur.

Bugün coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğan DEAŞ'çı canilerin hedefi yine bu şehirdir. Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' demesi asla tesadüf değildir. 566 yıl sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453 yılda başladı' diye kirletenler de aynı zihniyettir.

YAĞMACILARA İZİN VERMEDİK

Hedefleri medeniyet değerlerimizi, Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. Minarelerden ezan sesi kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir. İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. İstanbul'un çehresini değiştirdik. Peygamber efendimizin övdüğü bu şehri asıl kimliğine yeniden kazandırdık.

3 KATLI TÜNEL MÜJDESİ

İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolunu etap etap hizmete açıyoruz. İnşallah bu yıl sonunda tam olarak İstanbul-İzmir karayolunu hizmete açacağız. İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımı süratle devam ediyor. Önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. İnşallah yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Atatürk Havaalanı'nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz. 3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz. 25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız.

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