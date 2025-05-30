Fethin 572. yılına coşkulu kutlama

İstanbul Valisi Davut Gül, kent protokolüyle birlikte sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Fatih Camii’nde Mevlid programı düzenlenerek şehitler için dualar edildi. Katılımcılara program sonunda lokum ikram edildi. 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız gibi isimlerin yanı sıra pek çok kamu görevlisi de programa katıldı. Ziyaret sonrası konuşan Vali Davut Gül, “Fetihle birlikte çağ açıp çağ kapatan bir komutana, onun askerlerine dua ettik. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi. Gün boyu süren etkinliklerin öğleden sonraki bölümü Beykoz’daki Fetih Şenliği ile devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Akşam saatlerinde ise Yenikapı’da SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Vatandaşlar, akrobatik uçuşları hayranlıkla izledi.