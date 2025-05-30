Fethin 572. yılına coşkulu kutlama

İmparatorluklara başkentlik yapan kadim şehir İstanbul’un fethinin 572. yılı coşkuyla kutlandı. Çağ kapatıp çağ açan bu büyük zaferin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, Fatih Camii’nde düzenlenen Mevlid programında rahmet ve minnetle anıldı. Yenikapı’daki etkinlikte ise SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösterisi izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu dualarla anılırken, fetih ruhunu yansıtan programlar gün boyu sürdü.
ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ
İstanbul Valisi Davut Gül, kent protokolüyle birlikte sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Fatih Camii’nde Mevlid programı düzenlenerek şehitler için dualar edildi. Katılımcılara program sonunda lokum ikram edildi. 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız gibi isimlerin yanı sıra pek çok kamu görevlisi de programa katıldı. Ziyaret sonrası konuşan Vali Davut Gül, “Fetihle birlikte çağ açıp çağ kapatan bir komutana, onun askerlerine dua ettik. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi. Gün boyu süren etkinliklerin öğleden sonraki bölümü Beykoz’daki Fetih Şenliği ile devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Akşam saatlerinde ise Yenikapı’da SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Vatandaşlar, akrobatik uçuşları hayranlıkla izledi.
FATİH DÖKÜMHANESİ'NDE MUHTEŞEM TÖREN
İstanbul’un fethine katkı sağlayan önemli merkezlerden Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde de yıl dönümü unutulmadı. Fetihte kullanılan top ve güllelerin döküldüğü tarihi Fatih Dökümha-nesi’nde düzenlenen törende kortej yürüyüşü yapıldı, Kur’an-ı Kerim okundu. Yürüyüşe çocuklar yöresel kıyafetleriyle eşlik etti.
AYASOFYA CAMİ OLDU
İstanbul, 572 yıl önce 29 Mayıs 1453’te, Fatih Sultan Mehmed’in komutasındaki Osmanlı ordusunca fethedildi. Tarih boyunca 30'dan fazla kez kuşatılan, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan kadim şehir, Müslümanlar için Hazreti Peygamber’in övgüsüne mazhar olmuş “vaat edilmiş şehir”di. Fetihten sonra “Fatih” unvanı alan Sultan Mehmed, şehri yağmalatmadı ve Ayasofya’yı camiye çevirerek İstanbul’un yeni dönemini başlattı.