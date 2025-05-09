Fethin izlerini sildi

İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diplomasını kayıtlardan silmesine tepki için Beyazıt Kampüsü önünde eylem yapan CHP, başka bir skandala imza attı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın mitinge dair sosyal medyada paylaştığı resimde, İstanbul Üniversitesi’nin kapısındaki fethin nişanesi olan kitabe yer almadı. Kapının üstünde yer alan Fetih Suresi ve Sultan Abdülaziz’in tuğrasının silindiği, sadece Roma rakamlarıyla “MCMXLIII” (1943) yazılı olduğu görüldü. Resimde dini ve tarihi semboller kaldırılan yapının mimari ve tarihi kimliğinin hedef alınmasına akademik çevrelerden sert tepki geldi. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, “Ülkenin tarihinden rahatsız olanlar, kapıdan da, kitabeden de rahatsız olur. Bu rahatsızlığın, olgudan ibaret olan gerçek tarihe bir zararı olmaz. Sadece toplumu ayrıştırmaya hizmet eder” dedi.