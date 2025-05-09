Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fethin izlerini sildi

Fethin izlerini sildi

Saliha Engin
04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Paylaşılan İstanbul Üniversitesi resmi
Paylaşılan İstanbul Üniversitesi resmi

İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diplomasını kayıtlardan silmesine tepki için Beyazıt Kampüsü önünde eylem yapan CHP, başka bir skandala imza attı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın mitinge dair sosyal medyada paylaştığı resimde, İstanbul Üniversitesi’nin kapısındaki fethin nişanesi olan kitabe yer almadı. Kapının üstünde yer alan Fetih Suresi ve Sultan Abdülaziz’in tuğrasının silindiği, sadece Roma rakamlarıyla “MCMXLIII” (1943) yazılı olduğu görüldü. Resimde dini ve tarihi semboller kaldırılan yapının mimari ve tarihi kimliğinin hedef alınmasına akademik çevrelerden sert tepki geldi. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, “Ülkenin tarihinden rahatsız olanlar, kapıdan da, kitabeden de rahatsız olur. Bu rahatsızlığın, olgudan ibaret olan gerçek tarihe bir zararı olmaz. Sadece toplumu ayrıştırmaya hizmet eder” dedi.


#CHP
#Ali Mahir Başarır
#İstanbul Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hindistan'ın nüfusu ne kadar? Hindistan'ın yüzde kaçı Müslüman?