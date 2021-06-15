Fethiye'de faciadan dönüldü: Paraşütçü teleferikte asılı kaldı

Bir süre sonra paraşütçünün arkadaşlarının minibüsle tarlaya geldiğini gören Kazım Öz, Valla akrabaları geldi yemin olsun. Koşuyorlar derken, paraşütçüye de Bana bir şey yaparlar mı? Beni dövmezler değil mi? Gel gel, koş koş diye seslendi. Paraşütçülerle bir Türk'ün de geldiğini gören Kazım Öz, ona da yaşanan durumu anlattı ve nereden geldiklerini sordu. Tarlasına indiği için ekinlerinin zarar gördüğünü söyleyen Kazım Öz, paraşütçüye, 2 bin euro atacaksınız bana. Hesap numarası vereyim mi? O zaman Alman çikolatası ver. Tabii akrabaların gelmeden önce böyle değildin diye seslendi. Kazım Öz'ün fotoğraf çektirdiği paraşütçüler daha sonra minibüsle bölgeden ayrıldı.