Fethiye'de faciadan dönüldü: Paraşütçü teleferikte asılı kaldı

Edinilen bilgilere göre; Ölüdeniz Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Babadağ’a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu, hazırlıkların ardından uçuş yaptı. Bin 700 pistinden kalkışın ardından kısa süre sonra paraşüt yeni faaliyete giren telesiyej hattına dolandı.
Telesiyej hattına ikilinin dolandığını gören görevliler, pilot ve yolcusunu bulunduğu yerden kurtardı.
Olayda yaralanan pilot ve yolcusu hastaneye kaldırıldı.
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Yaklaşık bir saat süren uçuş sürecinde, adrenalin severler, Olympos - Tekirova ile Olympos - Tahtalı bölgesindeki dağ ve deniz manzaralarını görme imkanı buluyor.
Toros Dağlarının ve Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini izleme fırsatı yakalayan adrenalin tutkunları, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca heyecan dolu dakikalar yaşıyor.
Tahtalı Dağı hem yerli hem de yabancı yamaç paraşütü sporcularını ağırlıyor.
Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Eşsiz manzarasıyla büyüleyen Tahtalı Dağı'nda yamaç paraşütü keyfi
Antalya'nın Kemer ilçesinde, teleferikle 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'na çıkan yerli ve yabancı turistler, heyecan dolu anlar yaşamak için yamaç paraşütü yapıyor.
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Gelen Çayırı mevkiindeki arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Tarlasına inen paraşütçüyü gören Kazım Öz de motosikletine binip, hemen yanına geldi. Cep telefonunun kamerasını açan Kazım Öz, sosyal medyadan yayın yapmaya başladı. Yerel şiveyle konuşan Kazım Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen yabancı paraşütçü arasında yaşanan ilginç ve güldüren diyaloglar görüntülere yansıdı.
Paraşütçünün yabancı uyruklu olduğunu anlayan Kazım Öz, önce Niye ekinin içine iniyorsun? diye sordu. Paraşütçü ise üzgün olduğunu ve Çameli'nden gelerek tarlaya acil iniş yaptığını söyledi. Paraşütçünün Kanadalı olduğunu öğrenen Kazım Öz gülerek, Boyuna buraya iniyorsunuz. 3 sene önce de biri indi buraya. Zaten yağmur yok eser yok bir de gelip ekinin içine iniyorsun dedi.
Elindeki telsiz ve diğer cihazları merak edip sorduğu paraşütçüye, Akrabalarını çağır, insinler buraya, döverler bak burada diyen Kazım Öz'e paraşütçü ise Arkadaşlarım buraya gelecek diye cevap verdi.
Bir süre sonra paraşütçünün arkadaşlarının minibüsle tarlaya geldiğini gören Kazım Öz, Valla akrabaları geldi yemin olsun. Koşuyorlar derken, paraşütçüye de Bana bir şey yaparlar mı? Beni dövmezler değil mi? Gel gel, koş koş diye seslendi. Paraşütçülerle bir Türk'ün de geldiğini gören Kazım Öz, ona da yaşanan durumu anlattı ve nereden geldiklerini sordu. Tarlasına indiği için ekinlerinin zarar gördüğünü söyleyen Kazım Öz, paraşütçüye, 2 bin euro atacaksınız bana. Hesap numarası vereyim mi? O zaman Alman çikolatası ver. Tabii akrabaların gelmeden önce böyle değildin diye seslendi. Kazım Öz'ün fotoğraf çektirdiği paraşütçüler daha sonra minibüsle bölgeden ayrıldı.
Güldüren diyalogların yaşandığı anları anlatan Kazım Öz, Paraşüt buraya indi. Ben mobiletle geldim. Biraz Burdur şivesiyle konuştuk. Bundan 2-3 sene önce de gelmişlerdi. Tanıştık, konuştuk, biraz espri yaptık. Kanadalıymış. Telsizle bildirdi, arkadaşları geldi. Denizli Çameli'nden havalanıyorlarmış. Ben balya yaparken daha önce de inmişlerdi. Biraz takıştık. Biraz Alman çikolatası, biraz euro istedik, o espriydi tabii. Türkçe biraz biliyordu. Üç kişi geldi. 'Beni de uçur' dedim. Herhalde ilk başta korktu benden. Özür dilemeye başladı dedi.
Daha önce uçma deneyimi olmadığını aktaran Kazım Öz, tarlasına inen paraşütçülerden birinden kendisini uçurmasını isteyeceğini de söyledi.
Tarlaya inen yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu
Burdur'da 30 yaşındaki çiftçi Kazım Öz, tarlasına inen Kanadalı yamaç paraşütçüsüyle diyaloğunu kamerayla kaydetti. Burdur şivesiyle konuşan Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen paraşütçü arasındaki diyalog izleyenleri gülümsetti. Öz'ün "Niye ekinin içine iniyorsun? Zaten kuraklık var" sözleri kahkahaya boğdu.
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Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ahmet İlter, küçüklükten bu yana pilot olup uçma hayali vardı. Geçim sıkıntısı ve maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyup pilot olamayan İlter’in uçmak içinde bir ukde olarak kaldı. Bu hayalini gerçekleştirmek isteyen İlter, Konyaaltı Sahili’ne geçerken, varyant üzerinden yamaç paraşütü yapanları gördü.
Her geçişinde uçuş yapanları gören İlter, uçma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Bu sırada çevresinden ise İlter’e, “Yaşlısın, yapamazsın, sakatlanırsın, yaralanırsın” diyenler oldu. Bu sözlere inat Ahmet İlter, uzman hocadan aldığı 3 günlük eğitimle uçmaya başladı.
İlter, Türkiye’de 66 yaşında aktif olarak yamaç paraşütü yapan kişiler arasındaki yerini aldı. 7 yıldır başarıyla uçan İlter, sağlığı elverdiği sürece uçuşlarına devam edeceğini belirtti. İlter, havadayken bile maskesini takmaya devam ettiği görüldü. Herkesin meraklı bakışları arasında kendisini gökyüzüne bırakan Ahmet İlter, her çocuğun olduğu gibi kendisinin de küçükken hayalinin uçmak olduğunu söyledi.
İmkanları olmadığı için ekmek parası peşinde olması nedeniyle okuyup çok istediği pilotluk mesleğini yapamadığını dile getiren İlter, İçimde bir ukde kalmıştı. Konyaaltı Sahil varyant önünden gelip geçiyordum. Yamaç paraşütüyle uçan arkadaşları gördüm. Onların yanına gelip, nasıl eğitim alabileceğimi ve uçabileceğimi sordum. Eğitimlere başladım. Hocam da beni 3 günde uçurdu” diye konuştu.
Uçarken her zaman içinde bir korku heyecan olduğunu dile getiren İlter, “Kuş gibi uçuyorum özgürüm. 7 yıldır uçuyorum. Havadayken hiçbir derdim kalmıyor. Hava şartlarına göre uçuş sürem uzuyor. Yarım saat ile 5 saat arasında uçuyorum. Aktif olarak benim gibi kadar çok uçan yok. Bir arkadaşım var Kaş’ta yaşlı oda arada uçuyor” diye konuştu.
Eğitime başladığında çevresinden, ‘yaşlısın, yapamazsın, uçamazsın, kaza geçirirsin” dediklerini anımsatan Ahmet İlter, Bende’ yerde sürüngen gibi ölmektense havada kartal gibi ölmeyi yeğlerim’ dedim. Bu düşüncemde ısrar ediyorum. Sağlığım elverdiğim sürece uçacağım. Hala, ‘bana bırak, bu yaştan sonra bir tarafını kırarsın’ diyorlar. Bu söylenenler beni engellemiyor” dedi.
İlter, pandemide vakaların azalmasının ardından memleketi Kayseri Babadağ’da uçuş yapacağını sözlerine ekledi.
Ahmet İlter’in uçuşlarına yardımcı olan eğitici Sadık Göller, Ahmet İlter’i 5 yıldır tanıyorum. Uçuşlarını hayranlıkla izliyoruz. Herkesin yapamadığı sporu yapıyor, biz de kendisinden etkileniyoruz ifadelerine yer verdi.
66 yaşındaki ihtiyar delikanlı: Yapamazsın dediler paraşütçü oldu
Antalya'da yaşayan 66 yaşındaki esnaf emeklisi Ahmet İlter, 'sen yaşlısın, yapamazsın' diyenlere inat yamaç paraşütçüsü oldu. 7 yıldır Türkiye'nin değişik yerlerinde uçan İlter, kendisine uçma diyenlere, 'Yerde sürüngen gibi ölmektense havada kartal gibi ölmeyi yeğlerim' diyor.