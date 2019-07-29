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FETÖ operasyonunda 41 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında mahrem imamlarla iletişim kurduğu tespit edilen 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

MAHREMLERLE İLETİŞİM KURAN 41 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, il genelinde sabit ve kontörlü büfe hatları üzerinden FETÖ'nün sivil mahrem imamları ile örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu ve astsubay rütbesinde görev yaptıkları ifade edilen açıklamada, 16 kişinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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