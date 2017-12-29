FETÖ sanığı SAT'çıların tahliye talepleri reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem yapılanma konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmada, mahkeme ara kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, davaya katılma talebinde bulunan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık'ın suçtan zarar görme ihtimallerine binaen taleplerinin kabulüne karar verdi.
"Mor Beyin" nedeniyle hatalar olması sebebiyle güncel ByLock kayıtlarının istenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 6 Şubat 2018’de Silivri’de yapılmak üzere erteledi.