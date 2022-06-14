Gündem FETÖ soruşturmasında aranan eski binbaşı tutuklandı
ANKARA

FETÖ soruşturmasında aranan eski binbaşı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 2018'den beri aranan eski binbaşı Yunus Akdemir tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
FETÖ soruşturmasında aranan eski binbaşı tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve 2018'den bu yana arandığı öğrenilen eski binbaşı Yunus Akdemir, buradaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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