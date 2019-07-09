Gündem Emekli generalden önemli uyarı FETÖ yedekte tuttuğu isimleri sahaya sürüyor
İSTANBUL

FETÖ TSK'ya halen nasıl sızıyor?

Emekli generalden önemli uyarı: FETÖ yedekte tuttuğu isimleri sahaya sürüyor

Türkiye güne "FETÖ operasyonu" ile uyanmaya alışsa da İstanbul, İzmir ve Ankara merkezli düzenlenen son dalgada yüzlerce kişi için gözaltı kararı verilmesiyle son dönemlerin en büyük FETÖ operasyonlarından biri başlamış oldu. Operasyonlar kapsamında aynı gün içerisinde yaklaşık 232 muvazzaf askerin örgüt üyeliğinden alınması ve bunların çoğunluğunun henüz 'teğmen' olması "Nasıl oluyor da örgüt askeriyenin içine halen bu denli geniş çaplı sızabiliyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadelenin oldukça yüzeysel ilerlediği uyarısında bulundu. Teğmen sayısının fazla olmasını "Sivil üniversitelerden sözleşme ile harp okuluna gelenler" üzerinden değerlendiren Erenel, "Türkiye'de o dönemde sivil üniversiteler ve liselerde okuyan FETÖ'cülerle ilgili bir çalışma gördünüz mü? Göremediğimiz için şimdi o nesil bir bir TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarına sızmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
FETÖ'nün 15 Temmuz'da açığa çıkan mensuplarının ardından kendini gizlemeyi başaran örgüt mensuplarını yeniden kritik konumlara yerleştirmek üzere harekete geçtiği değerlendiriliyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz'da açığa çıkan mensuplarının ardından kendini gizlemeyi başaran örgüt mensuplarını yeniden kritik konumlara yerleştirmek üzere harekete geçtiği değerlendiriliyor.

Sabah saatlerinde İstanbul, ardından İzmir ve son olarak Ankara... Türkiye, güne son dönemlerin en büyük FETÖ operasyonlarından biriyle uyandı.

Üç büyük kentte 243 isim hakkında FETÖ suçlamasıyla nedeniyle gözaltı kararı verilirken, hakkında işlem yapılan örgüt mensuplarının 200'den fazlasının 'muvazzaf' olması dikkatlerden kaçmadı.

Operasyonun en çok üzerinde durulması gereken konu ise gözaltı kararı verilen isimler arasında teğmen ve üsteğmen rütbesindeki askerlerin sayıca oldukça fazla olmasıydı.

İstanbul'da 100 üsteğmen, 18 teğmen için gözaltı kararı verilirken, aynı talep İzmir'de 2 üsteğmen ve 2 teğmen için yapıldı.

FETÖ TSK'ya halen nasıl sızabiliyor?

Tüm bu yaşanan gelişmeler "15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından adeta 'teyakkuz' halindeki kurumlara rağmen FETÖ nasıl TSK'ya bu denli yüksek sayıda sızmayı gerçekleştirebiliyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada hem bu soruya yanıt verdi, hem de sürece dair görüşlerini paylaştı.

Devlet güvenlik riskiyle önce 'en yakın tehdidi' savuşturdu

Devletin 15 Temmuz'un ardından doğal güvenlik riskiyle hareket ederek 'Önce en yakın tehlikeyi bertaraf et' yaklaşımıyla hareket ettiğini anlatan Erenel, "Darbeye doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan kim varsa süpürüldü. O dönemde ciddi bir analiz yapılmadı. Harp okulları ve benzer yapılar kapatıldı. Bunlar o dönem için 'kabul edilebilir' şeylerdi" ifadesini kullandı.

Darbenin ardından FETÖ'nün insan kaynağı sağlayan mekanizmasına yeterince eğilinmediği uyarısında bulunan Erenel, şöyle devam etti:

REKLAM

"Darbeye katılanlar süpürüldü ama sonrasında süreç yeterince derinleşmedi. Bugün dahi örgüte ilişkin davaların çoğunluğu 15 Temmuz'a dair. Sınav soruları ve ankesör ayrı olarak ilerliyor. Demek ki ankesör süreci ortaya çıkarılması durum çok daha vahim olacakmış, bugün onu görüyoruz.

Darbe girişimi sonrası kapatılan Harp Akademileri Komutanlığı’nın yerine FETÖ sızmasına karşı önlem olarak kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) teşkilat şube müdürü Kıdemli Albay Kadir Atakan, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Fotoğraf: Arşiv.

Lise ve üniversitede okuyan FETÖ mensupları gözardı edildi

Örgütün bugün dahi kendisine eleman yetiştirmeye neredeyse kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. 2016'daki hain kalkışmanın ardından 3 yıl geçti.

Darbe döneminde liseler okuyan, üniversite eğitimi devam eden FETÖ mensuplarıyla ilgili bir çalışma gördünüz mü? FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kaç üniversiteli, ya da lise öğrencisi var? İşte bu isimler bugün halen örgüt tarafından kullanılmaya devam ediliyor. TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarına buradan gelen elemanlarını sızdırıyorlar.

Son operasyonlarda muvazzaf sayısının çokluğunun yanı sıra 'teğmen' ve 'üsteğmen' sınıfındaki örgüt mensuplarının sayıca fazlalığı da dikkati çekiyor. O dönem harp okulları kapatıldı, sivil üniversitelerden gelen isimlerin sözleşmeli olarak TSK'ya geçişi sağlandı. İşte bu isimler bugün gelinen noktada örgüt üyeliği ile suçlanıyor.

  • TSK içindeki kripto yapılanmasının ortaya çıkmasında 'ankesörlü telefon' soruşturmaları oldukça faydalı olmuştu.

Önlem alınmazsa çoğalacaklar!

Erenel ayrıca, FETÖ'nün dünyanın en tehlikeli örgütü olduğunun altını çizerek, "Bir terör örgütünü çözmeye başlarsınız ve bir süre sonra sonu gelir. FETÖ'nün sonu bir türlü gelmiyor" dedikten sonra sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet bu nedenle daha stratejik gitmeli bu sorunun üzerine. Sadece konferanslarla bu işin çözümü mümkün değil. Psikologlar, sosyologlar ve hatta gerekirse istihbaratçılar da etkin olarak kullanılmalı.

REKLAM

FETÖ, 15 Temmuz'da kendi 'altın neslinin' bir kısmını kullandı. Örgüt mensuplarının neredeyse yarısını da 'yedekte' bekletti. Şimdi bu yedekteki isimlerin bir bir sahaya sürüldüğünü görüyoruz. Eğer şimdi mücadelenin gücü artırılmaz ve derinlemesine girişimler başlatılmazsa, maalesef zaman içinde FETÖ örgüt mensuplarının daha çok kuruma sızma ve çoğalma riski var."

TSK'ya sızan FETÖ'cülere büyük operasyon
GÜNDEM
TSK'ya sızan FETÖ'cülere büyük operasyon

Gazeteci Atilla: FETÖ kötü bir sürpriz peşinde
GÜNDEM
Gazeteci Atilla: FETÖ kötü bir sürpriz peşinde
Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Nöbeti devralıyorlar

Nöbeti devralıyorlar

ABD çekiliyor, PKK'nın yeni hamileri belli oldu.
Şırnaktakalleş saldırı

Şırnak'ta
kalleş saldırı

​PKK'lı teröristler iki çobanı öldürdü.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Dünya artık<br>kırmızı alarmda

Dünya artık
kırmızı alarmda

​Eriyen buzullar iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Magandalar için<br>20'şer yıl istendi

Magandalar için
20'şer yıl istendi

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Soruşturma genişliyor

Soruşturma genişliyor

Reyhanlı'daki otomobil patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 21 oldu.
10 kere müebbet

10 kere müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı.

Şiddetli yağış uyarısı​

Şiddetli yağış uyarısı​

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Çöp dağları isyanı!

Çöp dağları isyanı!

İzmir'in sokakları 1994 öncesi İstanbul'a döndü.
'Halkçılık' dersi!

'Halkçılık' dersi!

Savcı Sayan, Ağrı halkının emeğini küçümseyen Barış Atay'ı gündem yaptı.
Zam pazarlığı başladı

Zam pazarlığı başladı

Hükümet ve işçi tarafları ikinci kez bir araya geldi.
Yerli ve milli dijital para geliyor

Yerli ve milli dijital para geliyor

Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.
Yusuf'un ağıdını<br>polisler dindirdi

Yusuf'un ağıdını
polisler dindirdi

​Babasının emniyete attığı mesaj harekete geçirdi.
FETÖ'den<br>yeni taktik

FETÖ'den
yeni taktik

Gözaltı kararı verilen muvazzaf teğmen sayısı 'alarm' veriyor!
Operasyon başladı

Operasyon başladı

​Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.