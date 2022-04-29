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ŞANLIURFA

FETÖ üyesi öğretmen yakalandı

Şanlıurfa’da hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi öğretmen, jandarma tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
FETÖ üyesi öğretmen yakalandı
FETÖ üyesi öğretmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi öğretmen M.A.’yı yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde zanlı kırsal bir mahallede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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