FETÖ yazmış Kılıçdaroğlu okumuş!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışanları savunurken, miting konuşmalarının FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski başdanışmanı Fatih Gürsul tarafından hazırlandığını da açıkladı. Önceki gün Habertürk TV’de Ece Üner’in sunduğu ‘Enine Boyuna’ programına katılarak soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemelerde ‘hero/kahraman’ tişörtü giyerek siyasi şov yapan FETÖ ve PKK mensuplarına cezaevlerinde tek tip kıyafet giydirilmesine karşı çıkarken, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeye direnen silahsız halkın üzerine ateş açan FETÖ’cü akerleri de savundu.

"Konuşmaları Fatih Gürsul hazırlardı"

Eski başdanışmanı Fatih Gürsul’un terör örgütü FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması hatırlatılan Kemal Kılıçdaroğlu, adeta CHP’nin FETÖ tarafından nasıl yönlendirildiğine dair itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Star'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu “Fatih Bey bir akademisyendi. Fatih Bey, bir iletişimci aynı zamanda. Mitinglerden önce ve sonra gittiğimiz ilde hangi sorunlar genel başkan tarafından dile getirilsin diye küçük bir alan araştırması yapılırdı. Ben miting alanına girmeden önce Fatih Bey bana ‘Şu alanlarda konuşursanız daha etkili olur’ diye, miting bittikten sonra yine aynı grup, konuşmadan ne kadar memnun olundu, anlatımlar ne kadar yerini buldu, araştırma yapılır, bana anlatılırdı. Fatih Bey’in pozisyonu buydu. Fatih Bey’in partimizde başka bir pozisyonu yok. Ayrıca Fatih Bey Elazığ’dan milletvekili adayı oldu ama kazanamadı” diye konuştu.

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Mitingde FETÖ'cüleri alkışlatmıştı

FETÖ’cü Fatih Gürsul tarafından hazırlandığı ortaya çıkan ve kamuoyunda tepki çeken Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting konuşmalarından biri de, 3 Aralık 2016 Adana mitinginde yaşanmıştı. Konuşmasında tutuklu terör örgütü FETÖ üyelerine yönelik destek konuşması nedeniyle tepki çeken Kılıçdaoğlu, tutuklu FETÖ üyelerinin ismini saydıktan sonra miting alanındaki partililere ‘Burada’ dedirtip alkışlatmıştı. Bu olaydan üç gün sonra ise, Gürsul, terör örgütü FETÖ üyeliğinden gözaltına alınmıştı.