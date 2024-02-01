FETÖ'cü firari başpolis Mersin'de yakalandı

Bitlis'te gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle, Kars'ta ise oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.