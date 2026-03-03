FETÖ’cü savcı dolapta yakalandı

Firari FETÖ'cü eski Savcı Şadan Sakınan, Ankara’daki bir hücre evinde dolap içine yapılan gizli bölmede yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aranan FETÖ’cü ihraç savcı Şadan Sakınan’ın Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki bir örgüt evinde gizlendiği tespit edildi. Ekiplerin eve yaptığı baskında Sakınan, bir dolabın arkasındaki bölmede yakalandı.
KPSS HIRSIZLIĞINI ÖRTBAS ETMİŞTİ
Evde bulunan dijital materyal ve yüklü miktarda paraya el koyuldu. Sakınan, FETÖ’nün önemli savcılarından birisiydi. 2010 yılında FETÖ’nün KPSS sorularını çalması örgüt üyelerine dağıtmasıyla ilgili soruşturmaya bakan Sakınan, örgütün talimatları doğrultusunda bilgi, belge ve delilleri yok etmişti. Hakkında 5 ayrı yakalama kararı bulunan Sakınan, İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.