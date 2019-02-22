FETÖ'cünün avukatı 15 Temmuz gazisini tanıkken sanık yaptı

Türkiye'nin bağımsızlığına kast eden 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin ardından örgüt mensuplarının yargılanmasına ülke genelinde devam ediliyor.

Örgüt mensupları, mahkemede önlerine konulan ses kayıtları, iletişim tutanakları, resmi belgeleri, fotoğraflarını ve hatta kendi videolarını dahi reddederek inkar stratejisini uygularken, mahkemelerdeki provokasyonları da hız kesmiyor.

Sadece FETÖ mensubu vatan hainleri değil, teröristlerin avukatlarının da mahkemede aymazlıkları sınır tanımıyor. Savunmaları sırasında kullandıkları kelimeler ve yaptıkları hareketlerle şehit ailelerini, gazi yakınlarını, davayı takip eden vatandaşları sürekli tahrik etmeye çalışan avukatlar işi bir adım daha götürdü ve 15 Temmuz'un mağdurlarına dava açmaya başladı.

Ağzından vuruldu

15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Şehitler Köprüsü'nde bulunan ve sabaha karşı hainlerce vurulan Gazi Levent Deveci'nin yaşadıkları da FETÖ'cülerin işi hangi boyuta getirdiğini gözler önüne serdi.

Darbe girişimine ilişkin davada tanık olarak Silivri'de mahkemede yaşadıklarını anlattığını dile getiren Deveci, "Ben darbe günü akşam saatlerinde oraya giden ilk gruptandım. Sabaha karşı 04.45 sularında vuruldum. Yanımdaki iki kişi vurularak hayatını kaybetti. Ben de şehadet getirdim. Ve tam o sırada ağzımdan vuruldum" dedi.

Deveci'nin kurşun nedeniyle yüzünden kopan kemikler, çekilen filmde böyle görüntülendi.

20 kez ameliyat oldu

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığını, bugüne kadar 20 ameliyat geçirdiğini ve önümüzdeki dönemde 5 ameliyat daha olacağını belirten Deveci, şöyle devam etti:

Yüzümün solu tamamen yok oldu. Ayağımdaki kaval kemiğim oraya nakledildi. 16 saat süren bir ameliyatın ardından nakil gerçekleştirilebildi.

HAYAT 15 Temmuz gazisi sağlığına kavuştu

Ameliyatların ardından 3 kez mahkemeye gittim. Son ifademin ardından mahkeme salonunda avukatlarımız beni alkışladı. Diğer tanıklar, katılımcılar beni alnımdan öptü. Avukatlarımız, verdiğim ifadeyle davanın seyrinin değiştiğini söyledi. Ve bu ifadelerimin ardından FETÖ'cüler ağır cezalar aldılar."

Tanıktı sanık oldu

FETÖ davalarında sürekli arbede yaşandığını anlatan Deveci, "Son mahkemede bir arbede oldu. Çünkü FETÖ'cülerin hem kendileri hem de avukatları karşı tarafı sürekli provoke eder. Arbede olunca ortalık bir anda karıştı. Sonra salondan çıktık" dedikten sonra, şöyle devam etti:

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"Bir zaman sonra e-devlet üzerinden başka bir şeye bakarken hakkımdaki davayı gördüm. FETÖ'cülerin avukatı Meliha Mutlu benden şikayetçi olmuş. Avukatlarım bana 'bir şey çıkmaz' dese de ben yine de ifademi verdim.

15 Temmuz gazisi Deveci'nin bacağından alınan kemik yüzüne nakledildi.

Süreç şimdi dava noktasına gelinmiş. Silivri'de davam görülecek. Silivri'de olmasının onlar için bir önemi var. Silivri benim onlar hakkında anlattıklarımdan sonra ağır cezalar aldıkları yer. Benim tanık olarak gittiğim yere bu kez sanık olarak gitmemi istiyorlar.

15 Temmuz'da yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. Bu kişilerin içinde sanık olarak mahkemeye çağrılan tek kişi benim. Ben geçmişte de FETÖ'cülere sürekli tepki gösteren biriydim.

Deveci, bugüne kadar 8'i ağır 20 ameliyat geçirdi. Ameliyatların ardından uzun süre hastanede tedavi gördü.

Bunların darbe kalkışması yüzünden sağlığımdan ve işimden oldum. İşyerlerimi kapatmak zorunda kaldım. Çok ciddi zarara girdim. Şuan yüzde 63 engelliyim. Ancak SGK beni engelli saymıyor ve bu nedenle gazi de sayılmıyorum. Ama biz bunların hepsini vatanımız için yaptık. Yine olsa yine çıkarım. Vatanımız bizim için her şeyden kıymetli.

OYNAT 02:02 Demokrasi gazisi 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı İstanbul'da çalışan Bayram Korkmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yaralandıktan sonra ailesini görmek için Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Yazdamı köyüne geldi. FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece, arkadaşları ile Boğaz köprüsüne giden Korkmaz, darbe girişimcileriyle mücadelesi sırasında yaralanarak "demokrasi gazisi" oldu. Korkmaz 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.