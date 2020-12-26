FETÖ'nün amaçlarına yönelik işlemler: Vali görevini ihmal etti

BBP’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği vurgulandı.
- FETÖ’nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisine yer verildi. Eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyaz Tanılır’ın da bulunduğu 3 sanığın “görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılmaları istendi. Duruşma, 5 Şubat 2021’e bırakıldı.
YARGITAY 5. DAİRESİNCE GÖRÜLDÜ
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesince, Yargıtay Konferans Salonu’nda görülen duruşmaya sanık eski Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu katıldı. Diğer sanıklar dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski Vali Yardımcısı Servet Güngör, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimine ilişkin davanın tutuklu sanığı dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, eski Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut ise duruşmaya gelmedi.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
- Mahkeme heyetine sunulan mütalaada sanıklar Tanılır, Akgün ve Aktepe’nin “görevi kötüye kullanma” suçundan, Çelikbilek’in de “ihmali davranışla görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılmaları istendi. Mütalaada Kahramanmaraş Valiliğinden, ilçe kaymakamlıkları aracılığıyla kazanın kendi bölgelerinde olup olmadığı araştırılması istenilmesine rağmen etkin ve ciddi bir çalışma yürütülmediğine işaret edildi. İl Emniyet Müdürlüğü bildiriminin içeriği ve aciliyeti karşısında, dönemin EGM İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe’nin, istenen hız ve etkinlikte inisiyatif kullanmayarak süreçte uzama ve aksaklıklara yol açtığının anlaşıldığı vurgulandı. Mütalaada, İl Jandarma Komutanlığı’nın da bölgedeki vatandaşların ısrarlı uyarılarına rağmen yüksek noktaları arama kurtarma planlarına dahil etmeyerek süreci uzattığı kaydedildi.