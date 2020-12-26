FETÖ'nün amaçlarına yönelik işlemler: Vali görevini ihmal etti FETÖ'nün amaçlarına yönelik işlemler: Vali görevini ihmal etti Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği kuşkulu helikopter kazasına ilişkin davada eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyaz Tanılır ve 2 sanığın ‘görevi kötüye kullanma’, eski Emn. Md. Necdet Çelikbilek’in de ‘ihmali davranışla görevi kötüye kullanma’ suçundan cezalandırılmaları istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasına göre, soruşturmada FETÖ'nün amaçları doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldı.

Haber Merkezi 26 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 26 Aralık 2020, 03:39 Yeni Şafak