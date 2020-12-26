Gündem FETÖnün amaçlarına yönelik işlemler Vali görevini ihmal etti
ANKARA

FETÖ'nün amaçlarına yönelik işlemler: Vali görevini ihmal etti

FETÖ'nün amaçlarına yönelik işlemler: Vali görevini ihmal etti

Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği kuşkulu helikopter kazasına ilişkin davada eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyaz Tanılır ve 2 sanığın ‘görevi kötüye kullanma’, eski Emn. Md. Necdet Çelikbilek’in de ‘ihmali davranışla görevi kötüye kullanma’ suçundan cezalandırılmaları istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasına göre, soruşturmada FETÖ'nün amaçları doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BBP’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009’da kazada hayatını kaybetmişti.
BBP’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009’da kazada hayatını kaybetmişti.

BBP’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği vurgulandı.

  • FETÖ’nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisine yer verildi. Eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyaz Tanılır’ın da bulunduğu 3 sanığın “görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılmaları istendi. Duruşma, 5 Şubat 2021’e bırakıldı.

Dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır

YARGITAY 5. DAİRESİNCE GÖRÜLDÜ

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesince, Yargıtay Konferans Salonu’nda görülen duruşmaya sanık eski Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu katıldı. Diğer sanıklar dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski Vali Yardımcısı Servet Güngör, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimine ilişkin davanın tutuklu sanığı dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, eski Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut ise duruşmaya gelmedi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

  • Mahkeme heyetine sunulan mütalaada sanıklar Tanılır, Akgün ve Aktepe’nin “görevi kötüye kullanma” suçundan, Çelikbilek’in de “ihmali davranışla görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılmaları istendi. Mütalaada Kahramanmaraş Valiliğinden, ilçe kaymakamlıkları aracılığıyla kazanın kendi bölgelerinde olup olmadığı araştırılması istenilmesine rağmen etkin ve ciddi bir çalışma yürütülmediğine işaret edildi. İl Emniyet Müdürlüğü bildiriminin içeriği ve aciliyeti karşısında, dönemin EGM İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe’nin, istenen hız ve etkinlikte inisiyatif kullanmayarak süreçte uzama ve aksaklıklara yol açtığının anlaşıldığı vurgulandı. Mütalaada, İl Jandarma Komutanlığı’nın da bölgedeki vatandaşların ısrarlı uyarılarına rağmen yüksek noktaları arama kurtarma planlarına dahil etmeyerek süreci uzattığı kaydedildi.
Abone Ol Google News
56 saat başladı

56 saat başladı

28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek
Trafik yine kilit

Trafik yine kilit

​Hafta sonu yasakları öncesi İstanbul'da manzara aynı.
HDP yayınları Olay TVnin sonu oldu

HDP yayınları Olay TV'nin sonu oldu

​Cavit Çağlar, televizyonu neden kapattığını açıkladı.
Daha fazla direnemedi

Daha fazla direnemedi

Paşinyan istifaya hazır olduğunu açıkladı.
Türkiye için yaptığı <br>unutulmayacak

Türkiye için yaptığı
unutulmayacak

BioNTech aşısı için anlaşma imzalandı.

Tüm yolculara zorunlu

Tüm yolculara zorunlu

Son 72 saatte yapılmış test ve karantina kararı.
33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

​Yine ruhsatsız bir kahvehane yine okey oynayanlar.
Hastane yükü azaldı

Hastane yükü azaldı

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.

İstanbul'da <br>büyük düşüş

İstanbul'da
büyük düşüş

​Koronavirüs tedbirleri etkisini gösterdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.