Gündem FETÖnün derdi CHP ve İPi gerdi
ANKARA

FETÖ’nün derdi CHP ve İP’i gerdi

CHP ve İYİ Parti, 15 Temmuz’un yıldönümünde bile FETÖ’yü korumaya devam etti. FETÖ’cülerin kamudan ihraç edilmesini öngören düzenlemenin 3 yıl daha uzatılmasına karşı çıkan İYİ Partili Lütfü Türkkan, “Toplumun bütün kesimlerini, Meclis’te bu hafta görüşülecek olan OHAL yasasında direnç göstermeye davet ediyorum” dedi. CHP’li Özgür Özel de düzenlemeye karşı çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​FETÖ’nün derdi CHP ve İP’i gerdi
Lütfü Türkkan

Teröristlere tahliye, KHK’lılara atama sözü veren CHP ile ortağı İYİ Parti, 15 Temmuz’un yıl dönümünde FETÖ’cülere umut oldu. CHP ve İYİ Parti, terörle mücadelede sürecini ve FETÖ’nün kamudan temizlenmesini hızlandıran OHAL yetkilerinin 3 yıl daha uzatılması talebine karşı çıktı. İlk açıklama İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’dan geldi.

FETÖ AĞZIYLA ELEŞTİRİ

  • TBMM’de düzenlediği basın toplantısında FETÖ’nün soruşturmaların meşruiyetini tartışmaya açmak için ortaya attığı iddiaları gündeme getiren Türkkan şunları kaydetti:” Bu OHAL maddesiyle TMSF üzerinden kayyım atamak tehdidiyle iş adamlarını muhalif olmaktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. FETÖ ile herhangi bir ilişkisi olmayanları da bir dilekçeyle FETÖ borsasının kucağına itiyorlar. Bu OHAL, Türkiye’yi demokrasiden gitgide uzaklaştıran bir sürecin ismidir. Toplumun bütün kesimlerini, Meclis’te bu hafta görüşülecek olan OHAL yasasında direnç göstermeye davet ediyorum.”

‘KONTROLLÜ DARBE’ SÖYLEMİNE OMUZ VERDİ

251 kişiyi katleden örgütün özel toplantılar sonrasında ortaya attığı “20 Temmuz darbesi”, “Tiyatro darbe’, ‘Kontrollü darbe’ söylemlerini destekleyen ifadeler kullanan Türkkan, FETÖ’cüleri de masum muhalif yaptı. Türkkan “FETÖ mücadelesi konusunda hükümeti samimi bulmadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. İktidar, FETÖ darbesini kendisine sunulmuş bir nimet olarak değerlendirip bu darbeye karışanları, darbeye zemin hazırlayanları, darbeye çanak tutanları ülke yönetiminden göndereceğim diye; bu darbeyi bahane edip, muhalif ne kadar kişi varsa teker teker cadı avına çıkmıştır “ dedi.

FETÖ’CÜLERİ MUHALİF YAPTI

  • Türkkan şunları söyledi: “İktidar, darbeyi kendisine nimet zannedip onu bir beyzbol sopası gibi yanında tutup muhalif kim varsa FETÖ beyzbol sopasıyla dövmeye başladı. Burada amaç FETÖ ile mücadele etmekten maalesef uzaklaştı. Gayriciddi bir mücadele olmaz. Dolayısıyla FETÖ mücadelesi konusunda hükümeti samimi bulmadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

DEMOKRASİ İÇİN GERİ ADIM OLUR

İYİ Parti’li Türkkan’a ittifak ortağı CHP’den de destek geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı televizyon programında OHAL düzenlemesine karşı çıktı. Özel şunları kaydetti: AK Parti, OHAL’de 5 yılın sonunda bir 3 yıl daha ilave istiyor. Bu Türkiye demokrasisi açısından büyük bir geri adımdır. OHAL’siz Türkiye’yi yönetemiyorsanız bu bir utanç durumudur, ne kadar utanıyorlar ne kadar sıkılıyorlar bilmiyoruz. AK Parti, demokrasimize özgürlüklerimize anayasal düzeni bize iyi gelmedi.

Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.