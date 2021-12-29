FETÖ'NÜN firar ekibi deşifre oldu

FETÖ’nün finans yapılanmasına darbe vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün finans yapılanmasındaki 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen FETÖ’cülerin itirafları ve ele geçirilen dijital materyallerin çözümlenmesi sonucu şüphelilerin isimlerine ulaşıldı. Yurt dışındaki firari örgüt mensuplarından aldıkları talimat doğrultusunda Ankara genelindeki finans yapılanmasını yürüten şüphelilerin, FETÖ’den cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine para dağıttığı, ayrıca firarlarda aktif rol aldıkları öğrenildi.

Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ’cülerin bu şüphelilerle irtibata geçtiği, onların da kaçış için planlama yaptıkları belirtildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Operasyonlarda FETÖ’cülere dağıtılmak üzere gaybubet evlerinde zulalanmış güncel dağıtım listesi ve çeteleleri ile 1400 dolar, 2 bin 500 Euro, 126 bin TL, 3 Ata Lira, iki peruk, iki sahte kimlik ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait çok sayıda yasaklanmış kitap ele geçirildi.

GÜNDEM FETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyon: 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi