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AĞRI

FETÖ’nün güncel yapılanması deşifre oldu: Cezaevindekilere 'muavenet' parası

Ağrı’daki FETÖ operasyonunda örgütün güncel mahrem yapılanması ve yurt dışı bağlantılı para transferleriyle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Örgütün ilk kez deşifre edilen yöntemlerine göre, cezaevindeki elemanlarının ailelerine “muavenet” adıyla 30 bin dolar dağıtılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ’nün güncel yapılanması deşifre oldu: Cezaevindekilere muavenet parası
FETÖ'nün cezaevindeki üyelerinin ailelerine “muavenet” adıyla 30 bin doları dağıttığı belirlendi.

ABDULLAH SARİCA / ANKARA

Evlerde yapılan örgüt toplantılarını internet ortamına taşıyan FETÖ, toplantılarını Viber ve WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyor. Gaybubet evlerinde saklanan örgüt üyelerinin hastalanması veya Kovid-19’a yakalanması durumunda deşifre olmadan tedavilerinin yapılması için ise “şifahaneci” sistemi kurulmuş.

FETÖ, gaybubet evlerinde kalan elemanlarının hastalanması durumunda yakalanmadan tedavi edilmesi için “şifahaneci” sistemi kurmuş.

Ağrı KOM Şube Müdürlüğü, 26 Mayıs’ta FETÖ’nün Doğu Anadolu bölgesi güncel mahrem yapılanması ve para trafiğinin deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı. İtirafçı olarak örgüte dair bildiklerini anlatan 7 şüpheli, güncel mahrem yapılanma ve örgütün yurt dışı bağlantılı para trafiğini deşifre etti.

İLK KEZ DEŞİFRE EDİLDİ

FETÖ’nün, örgütün dağılmasını engellemek, moral ve motivasyonu arttırmak amacıyla, devamlı olarak cezaevindeki üyelerinin ailelerine “muavenet” adıyla 30 bin doları dağıttığı belirlendi. Büyük şehirlerden toplanan paranın kara ve hava yoluyla Güneydoğu illerine gönderilip dağıtıldığı, adres ve ailelerin para ihtiyacı gibi konuların tüm iletişiminin Viber ve WhatsApp üzerinden yapıldığı tespit edildi.

ONLİNE TOPLANTI

Evlerde yapılan örgüt toplantıları online ortama taşındı. Yakalanma korkusu içinde olan FETÖ, toplantılarını mesajlaşma programları Viber ve WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyor. Ayrıca bu programlar üzerinden haftalık kamplar kurulup kitap okuma, video izleme, dua saati gibi faaliyetler yapılıyor.

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HASTALARA ŞİFAHANE SİSTEMİ

FETÖ, gaybubet evlerinde kalan örgüt üyelerinin hastalanması veya Kovid-19’a yakalanması durumunda, yakalanmadan tedavi olması için de sistem kurmuş. “Şifahaneci” olarak adlandırılan sistem şu şekilde işliyor:

Hasta olan örgüt mensubu, şifahane formunu dolduruyor. Şahsın hangi gaybubet evinde kaldığı, yaşı, bulunduğu ili, hastalık hikayesi, şikayeti gibi bilgiler bu forma yazılıyor. Bu form, örgüt içerisinde faaliyet yürüten doktora Viber veya WhatsApp üzerinden fotoğraf şeklinde ulaştırılıyor. Doktorlardan gelecek reçete doğrultusunda hastaların tedavileri yapılıyor.

Emniyet mahrem yapılanması içerisindeki gaybubet evlerinin bir diğer adının da “Sevr Yolunda” olduğu belirlendi. Örgütün, gaybubet evlerini, Hz. Muhammed’in hicreti sırasında gizlendiği Sevr Mağarasına benzettiği belirtildi.

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