Gündem FETÖnün hainleri de paraları da İngilterede
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'cülerin Avrupa'daki merkezi İngiltere

FETÖ’nün hainleri de paraları da İngiltere’de

Türkiye’de kalkıştıkları ekonomik ve siyasi darbe girişimlerinde başarılı olamayınca 15 Temmuz’da askeri darbe girişimine yeltenen ancak bunda da başarısız olan FETÖ mensupları dünyanın dört bir yanına kaçtı. Türkiye'yi terk eden FETÖ mensuplarının Avrupa’daki en önemli duraklarından biri de İngiltere oldu. Örgüt için önemli isimlerinin orada toplanmasının tesadüfi olamayacağı değerlendirilirken, FETÖ’nün Türkiye’den yasa dışı şekilde çıkardığı yüz milyonlarca doların da İngiltere’ye transfer edildiğinin üzerinde duruluyor.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
FETÖ elebaşının talimatları sonrasında Türkiye'den kaçan örgüt mensupları için İngiltere büyük önem taşıyor.
FETÖ elebaşının talimatları sonrasında Türkiye'den kaçan örgüt mensupları için İngiltere büyük önem taşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in 1993 yılında Londra’yı ziyaretiyle başlayan örgütün İngiltere yapılanması özellikle 2013 yılından sonra farklı bir boyut kazandı. Türkiye’de giriştiği yasadışı eylemlerin ardından hükümetin, emniyet güçlerinin ve halkın birlikte hareket etmesi ile büyük bir bozguna uğrayan örgüt, son olarak 15 Temmuz’daki hainliğinin ardından çareyi dünyanın farklı bölgelerine dağılmakta bulmuştu.

Darbenin hemen ardından kurumlar arası koordinenin sağlanması, halkın tam desteği ve Başkan Erdoğan’ın kararlılığı ile gittikleri ülkelerden MİT’in özel operasyonlarıyla getirilen FETÖ’cüleri şimdi de Avrupa’daki kaleleri İngiltere’de operasyon yeme korkusu sardı.

FETÖ elebaşını korku sardı: Her yerde dolaşıyorlar
GÜNDEM
FETÖ elebaşını korku sardı: Her yerde dolaşıyorlar

Örgütün üt düzey isimleri İngiltere’de

  • FETÖ’nün İngiltere’ye kaçırdığı isimler arasında örgüt için çok önemli isimler var. ‘FETÖ’nün prensi’ olarak kabul edilen Akın İpek, İngiltere’deki isimlerden biri. MASAK raporlarında milyarlarca doları yurtdışına kaçırmakla suçlanan İpek’in Türkiye’de imza attığı yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin hepsi raporlara ve tutanaklara yansımıştı.
  • FETÖ mensuplarının kaçtıkları ülkelerde lüks içinde yaşadıkları biliniyor. Akın İpek de bu isimlerden biri. İpek’in, Avrupa’nın en pahalı ülkelerinin başında gelen İngiltere’de sürdüğü ultra lüks hayat geçtiğimiz günlerde basın mensupları tarafından görüntülenmişti.

FETÖ mensubu Akın İpek'in Londra'daki ultra lüks hayatı geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti.

Koza Ltd adı altında İngiltere’ye kaçırdığı servetle, kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor. İpek, son model pahalı arabalar kullanırken, şoförleri ve korumaları da dikkati çekiyor.

İngiltere Mahkemesi dün aldığı kararla İpek’in ev hapsinde tutulmasına hükmetti ve pasaportuna el koydu.

FETÖ’nün prensine şok
DÜNYA
FETÖ’nün prensine şok

Darbe gecesi Yeni Şafak'ın haberiyle yıkılmıştı

FETÖ’nün İngiltere’deki mensuplarından bir diğeri de Kerim Balcı. Türkiye, Kerim Balcı’yı 15 Temmuz’da katıldığı bir canlı yayın sırasında Yeni Şafak’ın haberinin ardından adeta dünyasının yıkıldığı anlarıyla tanıyor.

Hatırlanacağı üzere hain kalkışmanın ilk saatlerinde FETÖ’cülerin kanalından yayına katılan Balcı, Yeni Şafak’ın ‘Paralel subaylar çıldırdı’ haberini canlı yayın sırasında görmüş ve yayındaki diğer FETÖ’cülere ‘Yeni Şafak’ın haberini gördünüz mü?’ sorusunu yöneltmişti.

Yine aynı yayın sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı yayına bağlanarak vatandaşları sokağa çağırdığını da öğrenen Balcı’nın yüzü renkten renge girmiş ve Erdoğan’ın askerlerle pazarlık yapması gerektiğini söyleyebilecek kadar hadsizleşmişti.

Şemsettin Bey Yeni Şafak'ın haberini gördün mü
OYNAT 00:27
Şemsettin Bey Yeni Şafak'ın haberini gördün mü
15 Temmuz gecesi FETÖ'nün internet televizyonu STV'de askerin kalkışmasını destekleyen ve skandal tespitlerle analiz eden Kerim Balcı, Yeni Şafak'ın darbeyi Türkiye kamuoyuna duyuran son dakika haberini de eleştiriyor. Programın sunucusuna "Şemsettin Bey Yeni Şafak'ın haberini gördünüz mü" diye soran Balcı, ardından haberin içeriğini de okuyor: "Diyor ki; vatan haini paralel subaylar çıldırdı komuta kademesini ele geçirmeye çalışıyorlar' diyor." FETÖ'nün gazetecilerinden sunu Şemsettin Gün ise "İlk olarak çıkmasını belediğimiz haberler bunlardı, çok şaşırdığımızı söyleyemeyeceğim" diyor.
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Eyüp Can Sağlık İngiltere’de restoran açtı

FETÖ’nün medya alanındaki yapılanmasında önemli roller üstlenen isimlerden biri olan eski Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık da hainliğinin ardından İngiltere’ye kaçan bir diğer örgüt mensubu.

  • FETÖ Elebaşı’nın ‘manevi oğlu’ olarak anılan ve eşi Elif Şafak ile katalog evliliği yaptığı bilinen Eyüp Can, İngiltere’ye kaçtıktan sonra burada Fas kökenli bir aşçıyla “BESO” isimli bir restoran açmıştı.

FETÖ elebaşının 'manevi oğlu' Eyüp Can İngiltere'de restoran açtı.

Tarık Toros da Londra’da yaşıyor

Kapatılan Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros da FETÖ’nün firarileri arasında. İngiltere'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhinde yayınlar yapan Toros, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcıları arasında yer alıyor.

Toros, Turan Görüryılmaz, Erhan Başyurt gibi FETÖ mensuplarıyla kurdukları Moonstar adlı platformdan Türkiye gündemine ilişkin kara propaganda yapıyor.

FETÖ'nün medya yapılanmasındaki isimlerden biri olan Tarık Toros'un da adresi İngiltere oldu.

MASAK raporu her şeyi ortaya koydu

İngiltere, FETÖ’cü hainler için sığınılacak bir ülke olmanın ötesinde de anlamlar taşıyor. Daha önce MASAK raporlarıyla milyarlarca dolarlık vurgun yaptıkları ortaya çıkarılan FETÖ mensuplarının özellikle Akın İpek üzerinden yüz milyonlarca doları yasadışı bir şekilde Türkiye’den çıkardığı değerlendiriliyor.

  • Geçtiğimiz yıllarda MASAK tarafından hazırlanan raporda, Akın İpek’e ait olan Koza İpek Grubu’nun altın üretimindeki rakamların çelişkili olduğu vurgulanmış, “2015 yılı faaliyet raporu verilerine göre şirketin ons başına maliyet rakamına 476 dolar olduğu, Dünya Altın Konseyi verilerine göre, şu an için tüm dünyada altın üretim maliyetleri ons başına 1000-1200 dolar arasında değiştiği görülmektedir” bilgisi aktarılmıştı.

Yurtdışındaki hesaplarına milyarlarca dolar gönderdiler

Koza Altın İşletmeleri A.Ş’nin 2015 yılı faaliyet raporunda maliyet rakamları satış fiyatının yaklaşık yüzde 45’ine denk geldiğini belirtildiği raporda, şu ifadelere yer verilmişti:

  • "72 bin 595 kilo altın satışından 3 milyar 154 milyon 886 bin dolar satış hasılatı elde edilen şirketin yüzde 45 maliyet rakamını düştükten sonra elde edeceği rakam yaklaşık 1 milyar 735 milyon dolar olacaktır. 2006-2014 yılları arasında ürettiği 72 bin 595 kilo altından net olarak 1 milyar 735 milyon dolarak gelir elde eden İpek gurubunun yurt dışındaki kendi hesaplarına para gönderdiği 7 milyar 40 milyon USD arasında yaklaşık 5.5 milyar USD tutarındaki paranın kaynağının bilinmediğinden ve yukarıda belirtilen tüm sebeplerden dolayı İpek gurubunun aslında olmayan altını çıkarttığı hayali bir altın üretimi yaptığı anlaşılmaktadır."

Türkler FETÖ’cü Kerim Balcı'yı bu kez Londra'da 'şaşırttı'
OYNAT 01:08
Türkler FETÖ’cü Kerim Balcı'yı bu kez Londra'da 'şaşırttı'
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı darbeye karşı koymaya çağıran konuşmasını duyunca şoke olan FETÖ'cü Kerim Balcı, İngiltere'de Türklerle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı.
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