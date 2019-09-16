FETÖ’nün kara kutusu

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak çalışmasıyla yakalanarak tutuklanan FETÖ’nün mahrem yapılanmasındaki üst düzey yönetici pozisyondaki Reşat Nazmi Oral hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ankara Başsavcılığınca Oral hakkında, “FETÖ yöneticisi olmak” suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. “Kuvvet imamı”, “müdür”, müdür yardımcısı” pozisyonundaki mahrem imam ile askerlerin de aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde ismi fotoğraflarından teşhis eden Oral’ın itirafları iddianamede yer aldı.

LİSEDE ELEBAŞIYLA TANIŞTIRILDI

FETÖ ile Fatih Koleji’nde liseye başladığı 1983 yılında tanıştığını anlatan Oral, kod adı Usame’nın de Fetullah Gülen tarafından bizzat verildiğini söyledi. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandığını kaydeden Oral, ilk olarak askeri öğrencilerle üniversite döneminde ilgilenmeye başladığını ifade etti. Hakimliği kazanmasına rağmen mahrem yapıdaki görevi nedeniyle örgüt talimatıyla istifa eden Oral, 1999 yılında Mustafa Çuhacı ile birlikte avukatlık yapmaya başladığını anlattı.

KARA KUVVETLERİ BAĞLANDI

FETÖ’nün mollalarından olan Hamdullah Bayram Öztürk’ün o dönem Kara Kuvvetleri sorumlusu olduğunu kaydeden Oral, Öztürk’ün kendisine “Hizmet var yapmak ister misin?” dediğini ve ardından kendisine Tuzla Sınıf Okulu’nda mesullük görevinin verildiğini ifade etti. 2002’de eşinin tayini üzerine Ankara’ya taşındıklarını ve burada da Kara Harp Okulu’nda müdürlük görevinin verildiğini, daha sonra Kara Kuvvetleri sınıf okulların kendisine bağlandığını, 2006’da ise Lojistik Komutanlığı’na bağlı birliklerden sorumlu olduğunu vurguladı.

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NURETTİN ORUÇ TOPLANTILARDA

Nurettin Oruç

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Osman Hilmi Özdil

Oral, eşinin tayini üzerine 2010 yılında Gaziantep’e taşındığını, burada da Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2. Ordu Komutanlığı temsilcisi olduğunu belirtti. Oral, 2004 yılında Hamdullah Öztürk’ün yerine Hacı Murat kod isimli Ali Semerci’nin getirildiğini de anlattı. Oral, ifadesinde, mahrem yapı içerisinde bölge temsilcileri ile birlikte Diyarbakır’da iki ayda bir toplantı yaptıklarını anlattı. Toplantıya, ise o dönem emniyetten sorumlu mahrem temsilci Bekir kod adlı Hüseyin Civan, Hava Kuvvetleri’nden sorumlu mahrem temsilci Osman kod adlı mahrem imam, 2010-2012 yılları arasında MİT temsilcisi olan Erkan Irmak, 2012-2013 yıllarında Mustafa İlhan ve jandarma temsilcisi olarak da 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten mahrem imamlardan Nurettin Oruç’un katıldığını belirtti. Yusuf kod adlı Mahmut Akpınar’ın toplantılara başkanlık ettiğini, Osman Hilmi Özdil’in ise sorumlu başkan olarak katıldığını kaydetti.

BÖLGE TEMSİLCİLERİ İSTANBUL’DA TOPLANMIŞ

Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görevli tüm bölge temsilcilerinin düzenli olarak bir ya da bir buçuk ayda bir İstanbul’da toplantı yaptıklarını da ifade eden Oral, bu toplantılara da kendisinin yanı sıra Kara Kuvvetleri imamı Ali Semerci, Semerci’nin sekreterliğini yapan Yunus Mutlu, Erzurum Bölge Temsilcisi Fehmi Ulusal, Malatya Bölge Temsilcisi, Hasan kod adlı örgüt üyesi, Genelkurmay Temsilcisi Ahmet Şaban Keskin, GATA Temsilcisi Dr. Orhan kod adlı Ömer Akyol, Kara Kuvvetleri Temsilcisi Ahmet Sakınan (FETÖ’nün firari başsavcıvekili Şadan Sakınan’ın kardeşi), Trakya Bölge Mahrem Temsilcisi Murat Gökmen, Harp Akademilerinden sorumlu mahrem temsilci Erdal Şen’in katıldığını anlattı.

DARBENİN 2 GENERALİNE ÖRGÜTSEL EĞİTİM VERMİŞ

Reşat Nazmi Oral’ın bir dönem imamlığını yaptığı aralarında darbecilerin de bulunduğu askerler de iddianamede yer aldı. Oral, FETÖ’nün “Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi” olduğu dönemde, İskenderun Alay Komutanı Hasan Polat ile Diyarbakır’da tugay komutanı olarak görev yapan Mehmet Akyürek’in örgütsel takibini yaptığını ve bu kişilere örgütsel eğitim verdiğini belirtti.

O YAVERİ YETİŞTİRMİŞ

Mete Semercioğlu

Oral, Tuzla Piyade Okulu’ndan sorumlu olduğu dönemde ilgilendiği askerleri de deşifre etti. Bunların arasında darbe girişiminde aktif rol alan isimler de bulunuyor. Bu isimlerden birisi 15 Temmuz’a kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kara yaveri olarak görev yapan eski yarbay Mete Semercioğlu.

ORUÇ’LA OPERASYONEL HATTAN GÖRÜŞMÜŞ

2005, 2006 ve 2011 yıllarında elebaşı Gülen’i ziyaret için Pensilvanya’ya gittiğini belirten Oral’ın, FETÖ yöneticileri ve diğer örgüt elemanlarıyla örgütteki gizlilik prensibi gereği operasyonel hatlarla görüşme sağladığına dikkat çekildi. 4 adet operasyonel hat kullandığı belirlenen Oral’ın, darbe girişimini Akıncı’dan yöneten Jandarma imamı Nurettin Oruç ve FETÖ’nün 2010 KPSS hırsızlığını sümenaltı eden eski Ankara Başsavcıvekili firari Şadan Sakınan’ın mahrem imam kardeşi Ahmet Sakınan ile örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

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Kumpas evleri

1994-1995 yıllarında mahrem yapılanma içerisinde kendisine il dışından gelen mahrem imamlar ile askeri öğrencilerin görüşeceği evleri ayarlama görevinin verildiğini aktaran şüpheli Oral, bu süreçte örgüt evlerinde kalan birçok kritik ismi de deşifre etti. Bu isimlerin arasında 17-25 Aralık darbe girişiminin mimarlarından firari eski savcı Mehmet Yüzgeç ve yargı imamı Ahmet Can da bulunuyor. Örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı ve askeri öğrencilerin takibini yaptığı o isimler şöyle:

* Ali Fuat Babatan: 17-25 Aralık darbe girişimi ve futbolda şike başta olmak üzere FETÖ’nün birçok kumpasında adı geçiyor. Avukat yapılanması davasında örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Ahmet Can

Ahmet Can: FETÖ’nün firari yargı imamı. Oral’ın beyanına göre, o dönem Ümraniye Santral durağındaki örgüt evinin abisiydi ve evde rüyaları yorumluyordu.

* Mustafa Çuhacı: Türkiye avukatlar imamı olduğu belirtiliyor. Oral ile birlikte avukatlık yaptı.

Mehmet Yüzgeç

* Mehmet Yüzgeç: FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminin mimarlarından. O dönem dönemin İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı’dan habersiz yürüttüğü sözde soruşturmanın şüphelileri hakkında hukuka aykırı işlemlerle gözaltı kararı verdiği biliniyor. Oral’ın beyanına göre, Vatan Caddesi’nde bulunan örgüt evinin imamıydı. Ayrıca Yüzgeç askeri öğrenci takibi de yapıyordu.

* Sait Aksoy: FETÖ’nün molla heyetinde yer alıyor. Ümraniye Santral durağındaki örgüt evinde kalan Aksoy, Oral’ın ifadesine göre o dönem örgütün eğitim işleriyle uğraşıyordu.

* Faruk Taban: FETÖ’nün ABD imamı olduğu belirtiliyor. Oral, oturdukları binanın Taban’a ait olduğunu, FETÖ imamının da aynı binada ailesiyle birlikte yaşadığını söyledi.

* Mehmet Karababa: FETÖ’nün Balyoz başta olmak üzere kumpas davalarında görev alan ünlü hakimlerinden birisi.

Halil İbrahim Koca

* Halil İbrahim Koca: FETÖ’nün kritik avukatlarından. Hrank Dink cinayeti, MHP’ye kaset kumpası, futbolda şike kumpası başta olmak üzere birçok soruşturma ve davada adı geçen Koca’nın 17 Aralık sürecinde Rıza Sarraf’ın avukatlığını yaptığı biliniyor.

Harput yeniden hakim karşısına çıkıyor

Şahabettin Harput

Bursa’daki FETÖ davasında eski vali Şahabettin Harput’un da aralarında olduğu 60 sanığın, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararı doğrultusunda yeniden yargılanmasına bugün başlanacak. 60 sanıktan 37’sine 1,5 yıl ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verilen davada mahkeme, eski vali Harput’u “süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetleri ile silahlı terör örgütü yapılanması içinde yer aldığı, terör örgütü üyesi olduğu” gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapse mahkum etmişti. Bazı sanıkların avukatları aracılığıyla yaptığı itirazı değerlendiren 2. Ceza Dairesi, temmuz ayında Harput dahil 60 sanık hakkındaki yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine, sanıkların tekrar hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma bugün gerçekleştirilecek.