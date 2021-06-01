FETÖ’nün yeğeni yakalandı: ​​Mahremleri yönetiyordu

ABDULLAH SARİCA

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, yurt dışında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanıp Türkiye’ye getirildi. Hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından Erzurum’da soruşturma başlatılan Gülen, örgüt elebaşının talimatı ve örgütün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurtdışına kaçmıştı. Firari Gülen için yakalama kararı çıkartıldı. Selahaddin Gülen’in saklandığı ülkenin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

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TÜRKYOLU’NUN KAYINBİRADERİ

MİT başarılı bir operasyonla Gülen’i yakalayıp Türkiye’ye getirdi. Selahaddin Gülen, örgütün mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan kişiydi. Örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla ilişkili olduğu belirlenen Gülen’in, örgütle ilgili kritik bilgilere sahip olduğu değerlendiriliyor. Pensilvanya’da bir an olsun FETÖ elebaşının yanından ayrılmayan Cevdet Türkyolu’nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen’in, aralarında FETÖ/PDY ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde mollalarının da yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunuyor.

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Erdoğan’ın duyurduğu elebaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs’ta yaptığı açıklamada operasyonun sinyalini vermişti. “Yakında FETÖ takımından önemli bir ismi açıklayacağız. Şu an elimizde” diyen Erdoğan, “Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını yapacağız” şeklindeki sözleriyle, FETÖ elebaşlarından birinin daha yakalandığını duyurmuştu.