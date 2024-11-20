Fetö'ye büyük gözaltı

İstanbul'da FETÖ’ye yönelik 7 ayrı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri, eş zamanlı baskınlarla 40 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul’daki operasyonların en önemli ayağını ise, "Western Union", "Swift", ”Tranferwise gibi uluslararası ödeme hizmetleri aracılığıyla örgüt üyelerine gönderilen para trafiği oluşturdu. FETÖ’nün kapatılan Zirve Üniversitesi’nin mütevelli heyetinde bulunan firari Muhammet Enes Yılmaz’ın ABD’de kurduğu iki şirket üzerinden 25 kişiye düzenli olarak para gönderildiği belirlendi. 2015 tarihinde ABD’ye firar eden Yılmaz’ın kurduğu “NISEZ TRADİNG LLC” ve “DTF PRİNTER USA LLC” isimli şirketler aracılığıyla, 2021- 2023 yılları arasında 54 bin 887 lira ve bir milyon 81 bin dolar para gönderildiği belirlendi. FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından firari olan Muhammet Enes Yılmaz’ın örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı da tespit edildi.