Fetö'ye büyük gözaltı

FETÖ’ye darbe üzerine darbe vuruluyor. Bu çerçevede Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bulunduğu 66 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonu gerçekleştirildi. Örgütün güncel finans, öğrenci, emniyet, askeri ve adliye mahrem yapılanmalarına mensup oldukları iddiasıyla 459 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin “gaybubet evi” olarak adlandırılan
hücre evlerinde barındıkları da tespit edildi.
Operasyonun başkent ayağını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordine etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla 53 şüpheli gözaltına aldı. Bu operasyonda, FETÖ’nün “mahrem hizmetler” yapılanmasına dahil olduğu belirlenen 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel komutanlıkları içinde yer alan, çeşitli askeri ve sivil görevlerde bulunan kişilerle bağlantılı olarak kontörlü hatlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edildi. Bu şüpheliler arasında; 3’ü görevde 3’ü daha önce ihraç edilmiş 6 subay, 3’ü görevde 5’i daha önce ihraç edilmiş 8 astsubay, 6’sı görevde uzman çavuş, 10’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 4’ü mahrem imam bulunuyor.
FETÖ’nün şirketler yapılanması ve bu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanının deşifre edilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi, teknik ve fiziki takip yapıldı. Bunun sonucunda yurt dışından temin edilen paraları, yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 10 şüpheli Ankara’da yakalandı. Ayrıca, bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı iddiasıyla 9 şüpheli de gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve kayıtlar bulunan, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 61 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı. Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen şüphelilerin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararlarının bulunduğu, “gaybubet evi” olarak tanımlanan hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda eş zamanlı düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara dair açıklama yaptı. FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, “FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.