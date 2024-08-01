FETÖ'ye büyük 'KISKAÇ': 21 ilde düzenlenen terör operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonlarını fırsat bilen Ankara merkezli bir suç örgütü, Muğla’da FETÖ soruşturması kapsamında kardeşi tutuklanan bir iş adamını yardım etme bahanesi ile 3 milyon dolar dolandırmaya çalışan şebekenin üç üyesi Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar.