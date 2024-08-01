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FETÖ'ye büyük 'KISKAÇ': 21 ilde düzenlenen terör operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı

21 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden “Kıskaç-24” operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Seda Ekinci
09:09 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
21 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-24" operasyonu
21 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-24" operasyonu
21 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden “Kıskaç-24” operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ'ye yönelik “Kıskaç-24” operasyonları düzenlendi.

Son 4 gündür devam eden operasyonlarda 55 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.



#FETÖ
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#KISKAÇ
38 dakika önce
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