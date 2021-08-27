FETÖ’ye CHP’den en üst güvence

15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlete sızan FETÖ’cü militanları temizlemek amacıyla çıkarılan OHAL’i ‘sivil darbe’ olarak niteleyen CHP, son dönemlerde de ihraç edilen KHK’lılar üzerinden algı operasyonu başlattı. Genel Başkan Yardımcıları ve danışmanlarının KHK’lılara verdiği teminatla nabız yoklayan CHP lideri KHK’lıları göreve iade edeceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum’da kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

KHK’LILARA SÖZ VERDİ

Kılıçdaroğlu, “Kim olursa olsun bize oy verir veya vermez, mesleği, bulunduğu konumu ne olursa olsun haksızlığa uğradıysa o haksızlığın karşısında ortak ses çıkarmak zorundayız. O zaman biz siyaset kurumu olarak görevimizi yapmış oluruz” dedi. Konuyu KHK’lılara getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

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“Sözüm söz bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın.”

NABIZ YOKLADI

Daha önce KHK’lılarla buluşan Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Parti Meclisi üyesi Yüksel Taşkın kamudan ihraç edilenlerin görevine iade edileceğini söylemişti. Son olarak da Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sezgin Tanrıkulu, aynı konuyu gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılara verdiği söz ‘genel başkan yardımcıları ve danışmanları aracılığıyla nabız yokladı’ yorumlarına neden oldu.

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