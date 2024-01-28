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Fidan Balkan turuna çıkıyor

Diplomasi arenasında göreve geldiği günden beri dünyayı turlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sıradaki durağı Balkanlar. 28-31 Ocak tarihlerinde sırasıyla Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya’ya gidecek olan Fidan, mevkidaşları ile ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirecek.

Canberk Doğan
04:00 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 06:35 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Fidan, ziyaret kapsamında iş insanları ve Türk toplumu temsilcileri ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde iş çevreleri arasındaki bağları güçlendirmek ve karşılıklı yatırımları artırılmasının yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunun da masada gündem başlıklarından birisi olması bekleniyor.


DÜNYAYI DOLAŞTI

2023'teki 7 aylık yoğun diplomasi trafiğinde, 72 farklı ülkeden mevkidaşlarıyla toplam 136 görüşme yapan Fidan 2024 yılının ilk ayında da kapsamlı diplomasi trafiğine devam edeceğinin sinyallerini verdi. Fidan daha önce, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Bulgaristan’dan mevkidaşlarını Türkiye’de ağırlamıştı. BM’nin Filistin konulu toplantısı kapsamında New York’a giden Fidan, burada da pek çok ikili görüşme gerçekleştirmişti.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Balkanlar
#diplomasi
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