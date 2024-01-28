Fidan Balkan turuna çıkıyor

Fidan, ziyaret kapsamında iş insanları ve Türk toplumu temsilcileri ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde iş çevreleri arasındaki bağları güçlendirmek ve karşılıklı yatırımları artırılmasının yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunun da masada gündem başlıklarından birisi olması bekleniyor.
DÜNYAYI DOLAŞTI
2023'teki 7 aylık yoğun diplomasi trafiğinde, 72 farklı ülkeden mevkidaşlarıyla toplam 136 görüşme yapan Fidan 2024 yılının ilk ayında da kapsamlı diplomasi trafiğine devam edeceğinin sinyallerini verdi. Fidan daha önce, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Bulgaristan’dan mevkidaşlarını Türkiye’de ağırlamıştı. BM’nin Filistin konulu toplantısı kapsamında New York’a giden Fidan, burada da pek çok ikili görüşme gerçekleştirmişti.