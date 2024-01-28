Fidan Balkan turuna çıkıyor

Fidan, ziyaret kapsamında iş insanları ve Türk toplumu temsilcileri ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde iş çevreleri arasındaki bağları güçlendirmek ve karşılıklı yatırımları artırılmasının yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunun da masada gündem başlıklarından birisi olması bekleniyor.