Fidan BM’de 3 kritik zirvede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda etkileyici bir konuşma yaptı. Konuşmasına, "Birileri rahatsız olsa da ve şahsımızı hedef alsalar da, bugün burada insanlığın ortak sahnesinde bazı gerçekleri açıkça dile getirmek istiyorum," diyerek başlayan Erdoğan, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekerek Filistin’i henüz tanımayan ülkelere tarihin doğru yanını seçmeleri için çağrıda bulundu. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran tarihi konuşmayı hazmedemeyen muhalif kesim ise sosyal medyada algı operasyonu çekmeye kalkıştı. Eski bir BM görselini tek bir yerden düğmeye basmışçasına paylaşan muhalif hesaplar, Erdoğan'ın boş salona konuştuğunu iddia etti. Ancak salonda bulunan gazetecilerin objektiflerine yansıyan görüntüler gerçeği ortaya çıkardı. Alenen yalan söyleyerek toplumu aldatmaya çalışan troller ise paylaşımlarını kaldırmadı.