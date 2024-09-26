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Fidan BM’de 3 kritik zirvede

Fidan BM’de 3 kritik zirvede

Canberk Doğan
04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Hakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Hakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Kurulu için bulunduğu ABD’de, Arap Ligi Gazze Temas Grubu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Ardından G20 Dışişleri ve Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu için bulunduğu ABD’de dün üç kritik zirveye katıldı. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelirken G20 Dışişleri ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarında bulundu.


İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu’nun BM Genel Sekreteri ile görüşmesinde, Filistin’e yönelik adımlar ve iki devletli çözümün önemi bir daha vurgulandı. Bu temaslarda 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan iki devletli çözümün, bölgesel barış ve güvenlik için zorunluluğunun tekrar altı çizildi.


FİNANS KURULUŞLARI REFORME EDİLMELİ

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısında, küresel yönetişim reformları ve uluslararası finansal mimari görüşüldü. Fidan, Gazze’deki saldırıları gündeme getirerek, buun uluslararası sistemdeki adaletsizlikleri derinleştirdiğini ifade etti. Türkiye, toplantıda özellikle BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans kuruluşlarının reforme edilmesi gerekliliğini ifade etti.


İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ise Fidan, 6 Kasım 2024’te yapılacak olan TDT 11. Zirvesi’nin hazırlıklarına ilişkin Türkiye’nin önerilerini sunacak ve Türk dünyası ile iş birliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasını hazmedemeyen muhalif troller algı yapmaya kalkıştı: Yalanları kısa sürede ellerinde patladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda etkileyici bir konuşma yaptı. Konuşmasına, "Birileri rahatsız olsa da ve şahsımızı hedef alsalar da, bugün burada insanlığın ortak sahnesinde bazı gerçekleri açıkça dile getirmek istiyorum," diyerek başlayan Erdoğan, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekerek Filistin’i henüz tanımayan ülkelere tarihin doğru yanını seçmeleri için çağrıda bulundu. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran tarihi konuşmayı hazmedemeyen muhalif kesim ise sosyal medyada algı operasyonu çekmeye kalkıştı. Eski bir BM görselini tek bir yerden düğmeye basmışçasına paylaşan muhalif hesaplar, Erdoğan'ın boş salona konuştuğunu iddia etti. Ancak salonda bulunan gazetecilerin objektiflerine yansıyan görüntüler gerçeği ortaya çıkardı. Alenen yalan söyleyerek toplumu aldatmaya çalışan troller ise paylaşımlarını kaldırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırıyordu: Ülkelerden peş peşe 'BM'de reform' çağrısı

ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ın güdümünde hareket ederek tarafsızlığı sorgulanan Birleşmiş Milletler'de (BM) reform çağrıları yükselmeye başladı. Birçok ülke, BM 79. Genel Kurulunda uluslararası sistemde reform çağrılarında bulundu. Ülke temsilcileri, yapılan çağrılarda yer yüzünde yaşanan acılarda BM hükümlerinin etkisiz kaldığına dikkati çekerken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Reform olmazsa parçalanma kaçınılmaz. Küresel kurumların meşruiyeti, itibarı ve etkisi azalır." uyarısında bulundu. Yıllardır, "Dünya beşten büyüktür" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kuruluna hitabında, "Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor. Giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor." ifadelerini kullanmıştı.


#Hakan Fidan
#Birleşmiş Milletler
#politika

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