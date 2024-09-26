Fidan BM’de 3 kritik zirvede

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Kurulu için bulunduğu ABD’de, Arap Ligi Gazze Temas Grubu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Ardından G20 Dışişleri ve Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu için bulunduğu ABD’de dün üç kritik zirveye katıldı. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelirken G20 Dışişleri ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarında bulundu.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu’nun BM Genel Sekreteri ile görüşmesinde, Filistin’e yönelik adımlar ve iki devletli çözümün önemi bir daha vurgulandı. Bu temaslarda 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan iki devletli çözümün, bölgesel barış ve güvenlik için zorunluluğunun tekrar altı çizildi.
FİNANS KURULUŞLARI REFORME EDİLMELİ
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısında, küresel yönetişim reformları ve uluslararası finansal mimari görüşüldü. Fidan, Gazze’deki saldırıları gündeme getirerek, buun uluslararası sistemdeki adaletsizlikleri derinleştirdiğini ifade etti. Türkiye, toplantıda özellikle BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans kuruluşlarının reforme edilmesi gerekliliğini ifade etti.
İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ise Fidan, 6 Kasım 2024’te yapılacak olan TDT 11. Zirvesi’nin hazırlıklarına ilişkin Türkiye’nin önerilerini sunacak ve Türk dünyası ile iş birliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizecek.