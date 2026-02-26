Filipinli Katerina İslam'ı seçip 'Hayat' adını aldı

Eskişehir’de düzenlenen ihtida merasiminde Filipinler vatandaşı Katerina Labao Talactac, kendi araştırmaları sonucunda İslam’ı seçerek kelime-i şehadet getirdi. “Hayat” ismini alan Talactac için düzenlenen törende İlçe Müftüsü Fatih Kaya da İslam dini hakkında bilgilendirmede bulundu. Merasim sonunda kendisine ihtida belgesi ve İngilizce dini eserler hediye edildi.
Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Müftülüğüne başvuran Filipinler vatandaşı Katerina Labao Talactac, düzenlenen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Hayat" ismini aldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Fatih Kaya, İslam dini hakkında bilgilendirmede bulundu. Kendi araştırmaları sonucunda İslam’ı seçtiğini belirten Hayat, şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
Merasim sonunda yeni Müslüman olan Hayat’a ihtida belgesi ile birlikte İngilizce mealli Kur’an-ı Kerim ve İngilizce ilmihal hediye edildi.