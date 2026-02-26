Filipinli Katerina İslam'ı seçip 'Hayat' adını aldı

Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Müftülüğüne başvuran Filipinler vatandaşı Katerina Labao Talactac, düzenlenen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Hayat" ismini aldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Fatih Kaya, İslam dini hakkında bilgilendirmede bulundu. Kendi araştırmaları sonucunda İslam’ı seçtiğini belirten Hayat, şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasim sonunda yeni Müslüman olan Hayat’a ihtida belgesi ile birlikte İngilizce mealli Kur’an-ı Kerim ve İngilizce ilmihal hediye edildi.