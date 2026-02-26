Panelvan araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şefik M. idaresindeki 26 GL 078 plakalı panelvan araç, park halinde bulunan ve sürücüsü Y.A.’nın içerisinde uyuduğu 26 AGP 192 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç adeta dorsenin arka bölümüne ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Panelvan araçta sıkışan Şefik M. ile yolcu konumunda bulunan Dursun G. isimli kadını çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ve yolcu Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.