Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Panelvan araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı

Panelvan araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı

00:0326/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde
Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde seyir halindeki bir panelvan aracın, yol kenarında park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu şiddetli bir kaza meydana geldi.

Eskişehir’de panelvan aracın park halindeki tır dorsine saplandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şefik M. idaresindeki 26 GL 078 plakalı panelvan araç, park halinde bulunan ve sürücüsü Y.A.’nın içerisinde uyuduğu 26 AGP 192 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç adeta dorsenin arka bölümüne ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Panelvan araçta sıkışan Şefik M. ile yolcu konumunda bulunan Dursun G. isimli kadını çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ve yolcu Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.


Yaralılardan Dursun G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü Şefik M.’nin durumunun kısmen ağır olduğu aktarıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kaza
#Araç
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar