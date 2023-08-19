|
Gündem

Filistin’le kara para anlaşması

MASAK ile Filistin Devleti Finansal İzleme Birimi, finansal istihbarat konularında iş birliği yapacak. Buna ilişkin mutabakat muhtırası dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Muhtıraya göre, ilgili kurumlar ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak. İki ülkenin mali istihbarat birimleri, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri serbestçe paylaşacak. Paylaşılan bilgi ve kanıtlar ışığında operasyonlar düzenlenecek.




#Filistin
#MASAK
#kara para aklama
2 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manchester City Kulübü hakkında tüm detaylar