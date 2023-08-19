Filistin’le kara para anlaşması

Muhtıraya göre, ilgili kurumlar ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak. İki ülkenin mali istihbarat birimleri, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri serbestçe paylaşacak. Paylaşılan bilgi ve kanıtlar ışığında operasyonlar düzenlenecek.