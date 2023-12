En az 75 yıldır devam eden bir halk mücadelesini görmeliler. İşgali, sömürgeciliği, kuşatmayı ve apartheid’i sona erdirmek için ulusal özgürlük hakları için mücadele eden bütün bir ulusu görmeliler. Bir halkın hak ve eşitlik mücadelesini diğer tüm uluslar gibi. Resme biraz geniş açıdan bakıp şunu gerçekten anlamalılar; bu her milletin, her halkın, her insanın üstleneceği, destekleyeceği ve olumlu anlamda sonuçlanmasını isteyeceği bir mücadeledir. Genellikle durumu bağlamın dışına çıkarıyorlar, bağlamdan çıkıyorlar. Yaklaşımları daha çok anlık görüntüye odaklanıyor, ana akım Batı medyasını kastediyorum. Sanki tarih belli bir noktada başlıyormuş gibi bir görüntü ve genellikle seçtikleri nokta İsraillilerin zarar gördüğü nokta oluyor. Ama Filistinliler zarar gördüğünde, rakamlar çok daha çarpıcı olduğunda ve baskı çok daha uzun sürdüğünde bunlara asla odaklanmıyorlar. İşte bu yüzden son birkaç haftadır ana akım medyaya meydan okumak ve onların mantığını ve sorularını reddetmek zorunda kaldık ki bu sorular çoğu zaman yönlendirici ve tuzaklı sorulardı.

Açıkcası, bu avukatların meselesi ama avukatlar ve kanunlar çok açık. Soykırım iki unsuru gerektirir birincisi eylemdir, bir topluluğu, bir grubu kısmen veya tamamen öldürme, katletme ve yok etme eylemidir. İkincisi ise niyettir bunu yapmaya niyetin vardır ve bence, Başbakan Netanyahu ve en üst düzeydeki İsrailli yetkililerin son 8 haftadır söylediklerini takip ettiyseniz bunların hepsinin soykırım söylemi olduğunu görürsünüz. Hepsinin her erkeği, kadını ve çocuğu, her hayvanı, her deveyi ve eşeği vs. öldürmek zorunda olduklarını anlatan İncil’deki bir hikaye olan Amalek’ten alıntı yapan İsrail Başbakanı’ndan tutun da hayvanlarla savaştıklarını, bu nedenle elektriği, suyu, ilacı ve her şeyi keseceklerini söyleyen İsrail savunma bakanına kadar Gazze’ye nükleer bomba atılmasını isteyen diğer bakana kadar liste uzayıp gider.