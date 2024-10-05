Final bugün İstanbul’da

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Buluşmaları’nın finali bugün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. AK Parti kadroları genel merkez ve teşkilatla birlikte yaz boyunca Türkiye genelinde söz konusu buluşmalarla tabanın nabzını ölçtü, 8. Büyük Olağan Kongre’ye zemin oluşturacak tespitlerde bulundu. Program kapsamında İstanbul’un tüm ilçelerinde eş zamanlı Türkiye Buluşmaları yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, buluşmalar kapsamında 11 bin bağımsız program yaparak toplumun her kesimi ile temas ettiklerini ifade etti. Kandemir “Buluşmalardan çıkan raporlar, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kongre sürecini nasıl yöneteceğimizin adımlarını şekillendirecek" dedi.